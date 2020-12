Dopo giorni e giorni di pioggia (neve in montagna) davvero la situazione va migliorando a Bergamo? La parola a Maurizio Sabatino con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La saccatura d’origine polare, responsabile del diffuso maltempo sull’Europa centro-occidentale, bloccata a levante dall’ anticiclone russo-siberiano, si posizionerà appieno sulla nostra penisola. Graduale, ma temporaneo miglioramento sulle regioni settentrionali, forte instabilità sulle aree Tirreniche centro-meridionali e, dalla serata, sulle due isole maggiori. Lento miglioramento sulla Lombardia, con cieli che si presenteranno da poco nuvolosi ad irregolarmente nuvolosi. Permane instabilità a causa dei continui afflussi di umide correnti nord-occidentali. Forte rischio di valanghe su tutti i rilievi lombardi, sia alpini che prealpini, al di sopra di 1500-2000 metri.

Giovedì 10 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino sulle aree di pianura i cieli si presenteranno da molto nuvolosi a irregolarmente nuvolosi. Residue, deboli precipitazioni su basso Bresciano, Mantovano e Cremonese in esaurimento durante la prima parte della giornata. Possibilità di locali riduzioni di visibilità per foschie su pianure occidentali. Nuvolosità irregolare lungo l’arco Alpino, Prealpino ed Appennino Pavese con locali e temporanee schiarite. Nuvolosità irregolare sulle pianure anche nel corso del pomeriggio, con possibilità di deboli e sporadiche precipitazioni su Mantovano e Bresciano; molto nuvoloso e probabili deboli precipitazioni, nevose oltre gli 800-1000 metri, su estremo Oltrepo Pavese. Graduale attenuazione della nuvolosità e schiarite, via via più ampie, nel corso della serata.

Temperature: in lieve calo nei valori minimi compresi tra 2/4°C (fino a 5°C nei grandi centri urbani), stazionarie nei massimi compresi tra 5/8°C.

Venerdì 11 dicembre 2020

Tempo Previsto: Graduale aumento della copertura nuvolosa, su tutta la fascia padana, con cielo che diverrà molto nuvoloso per nubi basse stratiformi; irregolarmente nuvoloso lungo i rilievi Alpini, prealpini e dell’Oltrepo Pavese. Nel corso della seconda parte della giornata, graduale aumento della copertura nuvolosa su gran parte della regione associata a deboli precipitazioni, nevose su fascia Alpina, Prealpina e Oltrepo Pavese oltre i 600-700 metri. Graduale e lenta attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata, ad iniziare dai settori più occidentali.

Temperature: in lieve calo sia nei valori minimi compresi tra 0/3°C (fino a 4°C nei grandi centri urbani), che nei massimi compresi tra 5/7°C.

Sabato 12 dicembre 2020

Tempo Previsto: molto nuvoloso al primo mattino con residue, deboli precipitazioni, in rapido esaurimento, lungo la fascia di pianura. Prime, sporadiche schiarite, lungo la fascia Alpina in estensione a tutta la regione nel corso della mattinata. Irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, con nuvolosità più compatta su Mantovano e Cremonese ma senza fenomenologia associata. Da metà pomeriggio aumento della nuvolosità lungo i rilievi settentrionali della Valchiavenna e Valtellina dove non si escludono fenomeni precipitativi, nevosi oltre i 1000 metri.



Temperature: valori minimi compresi tra 2/4°C; Valori massimi compresi tra 5/7°C.