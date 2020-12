Salvini: “L’aeroporto di Bergamo merita 50 milioni per compensare i mancati introiti”

“50 milioni di euro per il 2021 per compensare i mancati introiti patiti dalla società di gestione dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio”.

La proposta è del leader della Lega Matteo Salvini che, parlando di Legge di Bilancio, ha parlato del sostegno a quello che, anche in tempi di profonda crisi per il settore, rimane il terzo scalo italiano per numero di passeggeri trasportati.

“È una delle tante proposte costruttive della Lega alla legge di Bilancio – ha continuato -: Bergamo merita attenzione e risposte concrete”.