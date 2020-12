Medicina in azienda: test sierologici e tamponi con percorsi veloci ed efficienti

Habilita è da sempre impegnata nella gestione delle problematiche aziendali nell’area della Medicina In Azienda, offrendo un supporto alle aziende e ai loro medici di riferimento.

Dal mese di settembre, il servizio è stato implementato sia a livello organizzativo che logistico, per supportare in maniera efficace ed efficiente le aziende e i loro medici di riferimento (il medico generalmente definito “competente” o “del lavoro”).

Nello specifico, il medico competente si occupa di verificare all’atto dell’assunzione e nel tempo l’idoneità del lavoratore esposto ad un determinato rischio aziendale. L’idoneità viene riconosciuta dal Medico Del Lavoro a seguito di vari accertamenti sanitari.

Nell’ambito di queste indagini possono essere richiesti, oltre agli obbligatori esami ematochimici e tossicologici, anche esami più specifici e/o di secondo livello, come ad esempio audiometria, spirometria, visiotest, ecg, indagini radiologiche, consulenze specialistiche, ecc. Indagini realizzate ad hoc per la salute dei propri lavoratori permettono all’azienda di lavorare in sicurezza ed esprimere al meglio la propria efficienza di impresa.

È proprio in questa fase che si inserisce il servizio “Medicina in Azienda” di Habilita, mettendo a disposizione delle Aziende e dei Medici Competenti la possibilità di svolgere le indagini necessarie in tempi contenuti, grazie alla presenza strategica sia delle strutture del Gruppo dislocate in Bergamo e Provincia sia di personale qualificato e specializzato che garantisce l’esecuzione di tali indagini non solo all’interno delle strutture Habilita ma anche presso la sede dell’Azienda, assicurando una ottimale erogazione dei servizi con gli standard più elevati grazie a competenze specialistiche di operatori sanitari abilitati e qualificati.

A tal proposito, Medici e Aziende possono rivolgersi direttamente all’ufficio preposto di Habilita richiedendo informazioni e preventivi personalizzabili: lo staff preposto garantisce un’assistenza completa e costante, dal primo contatto informativo, al preventivo, all’organizzazione degli esami e, per finire, alla consegna dei referti al Medico Competente in un plico sigillato e contenente gli esami in duplice copia – una destinata al dipendente e una al medico – come da normativa vigente.

Inoltre, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso, il servizio “Medicina in Azienda” assiste le imprese anche nella prenotazione e nell’erogazione degli esami relativi al Covid-19, ovvero test sierologici e tamponi molecolari, garantendo percorsi veloci, riservati ed efficienti all’interno delle strutture o un’organizzazione dedicata presso la sede dell’azienda a fronte di un numero elevato di dipendenti.

Infine, se richiesto, l’Azienda può stipulare una convenzione riservata ai dipendenti e ai famigliari delle Aziende, la quale prevede una scontistica sul tariffario (privato) delle prestazioni effettuabili presso tutte le sedi del Gruppo Habilita

Contatti

Tel. 035/4815606 (dalle 8 alle 17)

E-mail: medicinainazienda@habilita.it