Gli Stati Generali del volontariato: online e con Massimo Recalcati

“Vogliamo dare un segnale forte: anche in questo periodo, grazie alle nuove tecnologie, è possibile incontrarsi, condividere idee e sviluppare ragionamenti”. Così il presidente del Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo Oscar Bianchi presenta i nuovi Stati Generali del Volontariato bergamasco, che si terranno da gennaio a maggio 2021.

Verranno organizzati dopo la prima edizione del 2016 e chiameranno nuovamente a raccolta i tanti volontari orobici. “Dopo aver sospeso l’iniziativa lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo pensato di riproporli nel corso dell’anno ma poi li abbiamo rinviati a inizio 2021. Si svolgeranno online in modo da garantire la sicurezza rispetto alle normative anti-Coronavirus e proseguiranno per quattro mesi proponendo occasioni di confronto e approfondimento. È un appuntamento che si rende ancor più necessario dopo i mesi appena trascorsi che hanno visto il volontariato bergamasco coinvolto nell’affrontare la pandemia di Covid-19. L’iniziativa è stata completamente ripensata alla luce di quello che è accaduto alla nostra terra in questi mesi, per mettere in evidenza il potenziale che il volontariato ha dimostrato di possedere ma anche per trovare insieme delle risposte a quello che sarà chiamato a fare nel prossimo futuro. Lo vogliamo fare chiamando a raccolta volontari e associazioni, ma anche mettendoci in dialogo con le istituzioni del territorio che hanno un ruolo fondamentale nel sostenere il volontariato e nel rafforzarne il ruolo all’interno delle comunità”.

“In questo difficile periodo segnato dalla pandemia – prosegue Bianchi – molti volontari si sono adoperati per rispondere alle numerose esigenze del territorio ma, al tempo stesso, molte associazioni sono ferme e abbiamo perso tante persone che hanno contribuito a costruire la storia dell’associazionismo a Bergamo. La nostra terra, che ha dato anche i natali a una persona intraprendente come Papa Giovanni, è ricca di volontari che si adoperano per il bene comune. Ci troviamo in un momento in cui è importante ripensarsi e, come indica il titolo degli Stati Generali, “Sempre connessi”, è fondamentale rimanere collegati per interrogarsi sul presente e guardare al futuro. Rispetto all’anno scorso è cambiato il mondo ed è necessario comprendere cosa significa essere volontari oggi”.

Il ruolo delle istituzioni è fondamentale a partire dalla Provincia, che ha uno sguardo da sempre attento al variegato mondo del volontariato. “La presenza del volontariato nel nostro territorio è sempre stata una risorsa importante e, certamente, in questo periodo in cui l’emergenza Covid ha colpito duramente la nostra provincia non possiamo non riconoscere che la risposta del volontariato ha rappresentato e continua a rappresentare un sostegno straordinario per la comunità bergamasca – ha sottolineato Romina Russo, consigliera provinciale con delega alla cultura, pari opportunità, Servizi sociali e Associazionismo -. Solo nella provincia di Bergamo si contano circa mille enti per i quali la Provincia segue l’iscrizione ai registri attuali, seconda solo per numero di enti a Milano. A queste realtà con la Riforma del Terzo settore si aggiungeranno soggetti di nuove tipologie e dimensioni e la Provincia avrà l’importante compito di far fronte al nuovo scenario. E colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni e i volontari che in questi mesi stanno dando il meglio, facendosi portatori di valori come la solidarietà, il senso di appartenenza alla comunità, l’attenzione per l’altro e della condivisione”.

Ha risposto all’appello di CSV anche il Comune di Bergamo. “Il periodo che stiamo vivendo ha messo in luce tante fragilità umane, esistenziali, familiari, economiche che attraversano il nostro sistema sociale. In questo contesto emerge con altrettanta evidenza la necessità di un’azione corale in grado di attivare tutte le possibili risorse “riparatrici” – ha aggiunto Marcella Messina, assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo.

“L’amministrazione comunale fa la sua parte entrando nelle trame del territorio attraverso la strutturazione di servizi sempre più prossimi, in senso geografico, vicini, in termini di accessibilità, e persino facili, nella volontà di praticare la semplificazione anche attraverso la digitalizzazione. Ma non basta. Abbiamo uno straordinario bisogno del contributo delle persone che vivono la comunità, abbiamo bisogno di intraprese collettive dove il fare insieme trasforma il modo piccolo di ciascuno di noi, in un mondo grande insieme. Il volontariato è la forma più eclatante di questo intraprendere che, coltivando relazioni tra le persone in forme associative, ricuce gli strappi e rafforza le trame del tessuto sociale rendendole resistenti alle solitudini e alle difficoltà. Lo abbiamo visto con l’esperienza di BergamoxBergamo, che in quest’anno così complicato, ha rappresentato una risorsa fondamentale di servizio e una voce di straordinaria vicinanza e umanità” – prosegue Messina.

Al centro dell’attenzione degli Stati Generali ci saranno quattro temi: povertà, salute, accoglienza e partecipazione. Intorno a ciascuno si svilupperanno percorsi territoriali che coinvolgeranno volontari e associazioni e ognuno si concluderà con un evento finale in cui due personalità riconosciute porteranno le loro riflessioni sulla questione.

Il direttore della Caritas, don Roberto Trussardi, si concentra in modo particolare sul tema della povertà: “Gli Stati Generali sono una proposta e un’esperienza molto interessante. In modo particolare è bello porre l’attenzione sulla povertà e sulle fragilità che il Covid ha aumentato. Viene proposta una riflessione che diventa formazione e informazione sull’argomento: c’è bisogno di ripartire, ritrovare entusiasmo, energie e un nuovo spirito.

Tutto il programma verrà pubblicato nelle prossime settimane sul sito www.sgvb2021.org (al momento non ancora attivo), dove verranno raccolti anche i materiali prodotti durante i lavori. Trasversale alle quattro tematiche sarà il percorso di narrazione “Lascio in eredità me stesso alla terra. Fare memoria tra volontariato e patrimonio culturale” realizzato con l’associazione Patrimonio di Storie che sta coinvolgendo una cinquantina di realtà associative di tutta la provincia: sette gruppi, ognuno formato da volontari appartenenti ad altrettante associazioni e riuniti per area tematica intrecciano i propri vissuti a sette luoghi del patrimonio artistico bergamasco. «L’incontro in presenza nei luoghi del patrimonio si sta rivelando generativo ed è vissuto con forte intensità – sottolinea Maria Grazia Panigada, co-fondatrice di Patrimonio di Storie -. È incredibile vedere come lo stare insieme davanti all’arte apra immediatamente spazi di incontro e di condivisione profondi fra persone che provengono da realtà di volontariato diverse: scaturiscono emozioni, riflessioni riguardanti temi centrali quali il volontariato come il dono di sé, il fare memoria per sostenere il passaggio generazionale, il senso di appartenenza ad un territorio”. Al termine dei percorsi, le narrazioni e l’esperienza fatta saranno condivise e diffuse perché diventino occasione di riflessione comune.

Gli Stati Generali del Volontariato Bergamasco 2021 si concluderanno il 12 maggio con un incontro finale al quale saranno chiamate ad intervenire le istituzioni locali. Aprirà il dibattito il professor Massimo Recalcati con una lezione sulla parola volontariato, per offrire spunti su quella che dovrebbe essere la strada per costruire il volontariato di domani.