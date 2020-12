Distaccamento dei vigili del fuoco a Credaro: arriva l’ok del Governo

Nella serata di mercoledì 9 dicembre il Sottosegretario al Ministero degli Interni Carlo Sibilia ha firmato il decreto che dà il via libera al Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo per l’attivazione del distaccamento volontario a Credaro.

Una decisione che ha soddisfatto Dario Violi e Guia Termini, rispettivamente consigliere regionale e deputata del Movimento 5 Stelle: “Nei giorni scorsi ci è arrivata dal territorio la richiesta di attivarci presso il Ministero dell’Interno riguardo a questa importante iniziativa, che vede coinvolti gli imprenditori del distretto produttivo del basso Sebino, la Comunità Montana ed il Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo.

Abbiamo subito coinvolto il sottosegretario Carlo Sibilia che ha dimostrato grande sensibilità e si è rapidamente attivato per concludere l’iter iniziato dalle istituzioni del nostro territorio, firmando il decreto che istituisce il distaccamento.

Siamo felici di aver avuto l’occasione per dare il nostro contributo a questo progetto, che ha un impatto rilevante per il territorio della provincia di Bergamo, e che lo stesso possa procedere in tempi celeri.

Ora questa iniziativa può proseguire e a breve, grazie al lavoro di tutti, diventare un punto di riferimento per una parte importante della nostra provincia.

Vogliamo fin d’ora ringraziare Istituzioni, imprenditori e volontari che con il loro lavoro daranno un nuovo fondamentale servizio alla comunità”.