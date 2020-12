Danneggia auto con sbarra in ferro: arrestato 25enne

Nel corso della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 equipaggi della Volante di Bergamo in servizio di prevenzione e controllo del territorio sono intervenuti in via Celestini, a Bergamo, dove un uomo, con una sbarra in ferro, aveva danneggiato i finestrini di un’auto e stava rovistando all’interno della vettura.

Alla vista degli equipaggi della Polizia il malvivente è fuggito in direzione Stadio e via Lazzaretto dove è stato bloccato. Addosso all’uomo, S.L. nato a Seriate nel 1995 e residente a Trescore Balneario, è stata ritrovata anche una forbice da elettricista di cui non ha saputo giustificare il possesso.

In considerazione dei precedenti di Polizia il 25enne è stato tratto in arresto per tentato furto e deferito per il possesso delle forbici. Nel processo per direttissima, dopo aver convalidato l’arresto, il Giudice ha stabilito il Divieto di Dimora in Bergamo rinviando il processo al 13 gennaio.