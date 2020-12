Covid: altri 79 positivi a Bergamo, 2mila in Lombardia: 172 i decessi

Sono 79 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.093 in Lombardia a fronte di 24.229 tamponi effettuati (pari all’8,6%). A livello regionale diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-114). I guariti/dimessi sono 4.581, mentre si contano 172 decessi.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 24.229 totale complessivo: 4.350.769

– i nuovi casi positivi: 2.093 (di cui 154 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 324.961 (+4.581), di cui 5.014 dimessi e 319.947 guariti

– in terapia intensiva: 748 (-18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.613 (-114)

– i decessi, totale complessivo: 23.449 (+172)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 632, di cui 334 a Milano città;

Bergamo: 79;

Brescia: 231;

Como: 130;

Cremona: 50;

Lecco: 54;

Lodi: 93;

Mantova: 120;

Monza e Brianza: 176;

Pavia: 182;

Sondrio: 17;

Varese: 275.