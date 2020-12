Coppa Europa: Cyprien Sarrazin vince il gigante di Zinal, primi punti per Filippo Della Vite

Le nevi di Zinal confermano l’ottima condizione fisica di Alex Hofer che in terra elvetica ha colto il secondo podio stagionale in Coppa Europa.

Reduce dal doppio impegno di Coppa del Mondo, l’altoatesino ha recuperato una posizione dopo la prima manche terminando a soli venti centesimi dal francese Cyprien Sarrazin e precedendo così il tedesco Fabian Gratz.

Prosegue anche la crescita di Giovanni Franzoni che, dopo aver sfiorato la top five in combinata, ha terminato lo slalom in quinta posizione risultando il miglior junior della competizione continentale.

Il pendio svizzero ha tenuto a battesimo l’ingresso fra i primi trenta di Filippo Della Vite che, nonostante il pettorale 53 di partenza, ha concluso in ventiquattresima posizione.

In grado di gestire la pista rovinata durante la prima discesa, il 19enne di Ponteranica ha concluso 2”89 di ritardo dal vincitore entrando per la prima volta in carriera in zona a punti e risultando il secondo miglior atleta delle categoria giovanile dopo il connazionale.

Giornata difficile per il castionese Matteo Bendotti che non è riuscito a completare la prima manche, mentre Alessandro Pizio non è andato oltre il sessantaquattresimo posto complessivo.