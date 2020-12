‘Avvelenata’ dalla pillola, a Bergamo il cartello choc: “Sia rimosso”

La richiesta del Consigliere regionale Niccolò Carretta: “Bergamo, via San Bernardino. Faccio un appello affinché questo manifesto terrificante e falso possa essere rimosso, come accaduto a Milano”. Si tratta dei manifesti choc apparsi in diverse città italiane, che paragonano la pillola abortiva RU486 a un veleno, attraverso l’immagine di una donna sdraiata a terra appena avvelenata da una mela che aveva morso.