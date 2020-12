Atalanta remake, ancora nella storia!

Per una sera torna il sereno in casa Atalanta. Per la seconda edizione consecutiva la Dea conquista la piazza d’onore nel girone approdando agli ottavi di finale.

All’Amsterdam Arena va in scena una sfida molto tattica, in cui i padroni di casa partono con un pressing molto alto e continuo che induce i nerazzurri spesso all’errore nelle scelte dei passaggi di prima.

Nonostante la tattica applicata dagli olandesi, i bergamaschi rischiano poco là dietro, riuscendo piuttosto a rendersi pericolosa con le incursioni e le invenzioni di Pessina.

L’unico brivido della serata si materializza però soltanto al ’74 quando Klaassen, a tu per tu con Gollini, spreca l’occasione decisiva tirando addosso all’estremo difensore ferrarese.

Rafforzati dal pericolo scampato e dall’ingresso del solito Muriel, gli uomini di Gasperini trovano la via del gol con il colombiano che scatena la festa europea, scacciando una serie di voci negative che aleggiavano sullo spogliatoio di Zingonia.

L’Atalanta ha quindi saputo rispondere sul campo ai propri conquistando la quinta vittoria di fila in trasferta in Champions (3 su 3 in questa specifica fase a gironi), offrendo a Gasperini l’occasione di rimanere e di confrontarsi con Gomez da uomini maturi.

Sicuramente una vittoria di questo prestigio, che si aggiunge a quella di Anfield, può solo che aiutare.

Le pagelle

Gollini 7: Sull’errore di Djimsiti l’estremo difensore in maglia verde è bravo a coprire la visuale a Ekkelenkamp. Mette una grossa pezza sul tentativo a rete di Klaassen respingendo al mittente il tiro potente.

Toloi 7: Il brasiliano si destreggia bene contro Tadic e Gravenberch. Sul colpo di testa di Brobbey è efficace nel contrastare il giocatore concedendo solo un colpo centrale.

Romero 8: Il numero 17 prosegue la propria serie di ottime prestazioni. Sempre presente alle calcagna degli avversari, in questo caso Brobbey in particolare, risulta costantemente preciso e pulito nei tempi di intervento.

Djimsiti 6,5: Per l’albanese l’unica macchia è sicuramente quello sciagurato retropassaggio sul quale si avventano Ekkelenkamp e Huntelaar. Per fortuna dell’Atalanta ciò non ha influito sul punteggio.

Hateboer 6,5: Il ragazzo cresciuto nel Groningen deve affrontare un avversario difficile come Tadic. All’inizio spesso non è preciso nelle scelte di passaggio ma con il passare dei minuti si carica e si spinge pure in avanti con buona continuità.

De Roon 7,5: Nella sua Olanda il “tulipano” prova a mettere ordine quando l’Ajax forza con una pressione asfissiante. Va vicino alla rete con un sinistro dal limite dell’area e fino alla fine non molla di un centimetro nella lotta estenuante contro il centrocampo fisico e tecnico dei lancieri.

Freuler 7,5: Nel primo tempo lo svizzero nato nel Canton Glarona risulta a tratti impreciso nelle soluzioni di passaggio anche per via del già citato pressing degli uomini di Erik Ten Hag. La sua seconda parte di gara è caratterizzata dall’intervento su Huntelaar, rischioso, ma considerato pulito da parte del signor Del Cerro, oltre alla verticalizzazione perfetta per la rete di Muriel.

Gosens 6: Nella prima frazione di gioco il tedesco non viene aiutato da qualche errore di troppo nei compagni nelle transizioni. Finisce per effettuare una buona fase di copertura trascurando spesso quella di spinta per via di un Mazraoui che lo insidia con costanza (Palomino 6,5: Ingresso assolutamente dignitoso e ligio, nessuna sbavatura).

Pessina 8,5: La sua duttilità è un valore prezioso per questa squadra, ma la massima espressione del numero 32 la si trova nella posizione da trequartista. Tra le linee compie un lavoro determinante nel rompere il gioco avversario, nel dare lo strappo alle occasioni neroazzurre (vedi tunnel a Tadic), nell’inserirsi con continuità. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal suo spirito di aiuto in fase di non possesso.

Gomez 7: L’argentino tanto chiacchierato nelle ultime ore cerca di cucire il gioco e dando gli strappi per spaccare e sorprendere la retroguardia avversaria. Ci riesce in modo particolare nella ripresa quando la manovra dell’Atalanta diventa a tratti più fluida.

Zapata 6,5: Il numero 91 finisce spesso preda nella morsa dei raddoppi e triplicazioni delle marcature dei “Godenzonen” (in italiano “Figli degli dei”), io non scriverei che si riferiscono ai giocatori dell’Ajax perchè è ovvio che stiamo parlando di loro). Combatte, prova a sgusciare e soprattutto nella ripresa fa salire la squadra in modo costante (Muriel 7: Al colombiano bastano pochi minuti per accendersi: prima un colpo di testa alto sopra la traversa, poi dribbla Onana e appoggia in rete la sfera mettendo la bolla papale su match e qualificazione.)