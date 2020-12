Alla Scuola Benvenuti open day per conoscere gli spazi e la didattica “in natura”

La scuola dell’infanzia Alessandra Benvenuti di Bergamo apre le sue aule e i suoi spazi virtualmente o in presenza, per un open day che si terrà – su prenotazione – sabato 12 dicembre. Dalle 9.30 alle 10.30 per la sezione primavera e dalle 11 alle 12 per la scuola dell’infanzia virtualmente. Oppure in presenza contingentata dalle 9.30 alle 12. L’open day permetterà alle famiglie di visitare la scuola, conoscere la didattica, il progetto educativo e incontrare il personale docente.

Rilanciata lo scorso anno grazie ai lavori di ristrutturazione, terminati nell’estate 2020 e promossi dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo che ne è subentrata alla guida, in questi mesi ha lavorato per mettere in sicurezza gli spazi della scuola e le lezioni secondo le disposizioni anti Covid, così da garantire la salute dei piccoli e delle loro famiglie, oltre che di tutto il personale scolastico. Tra le altre cose, sono state allestite anche due classi all’aperto: un’idea che nasce non solo in relazione all’emergenza Covid ma anche dall’approccio dell’educazione “in natura” che contraddistingue la scuola dell’infanzia Alessandra Benvenuti come progetto 2-6 anni, dove il benessere del bambino viene promosso attraverso l’esperienza pratica, la manualità, l’attenzione per le peculiarità del singolo allievo e il forte contatto con la natura.

La scuola dell’infanzia Benvenuti si propone di attuare una scuola di comunità, in cui i bambini crescono ed imparano a stretto contatto con il territorio grazie a docenti appositamente preparati ed in forte sinergia con le famiglie. Attività all’aperto, gioco libero, esplorazioni guidate e progetti rivolti all’attenzione ambientale sono alla base di un percorso che mette al centro il bambino, stimolandone la curiosità e valorizzandone le propensioni. Numerosi infine i lavori di ristrutturazione che hanno cambiato il volto della scuola: oltre al rinnovo di tutto il complesso e l’ampliamento degli spazi esterni, la scuola di Valtesse ha visto nei mesi scorsi anche il rinnovamento di tutti i serramenti dell’edificio.

Per partecipare all’Open Day, gestito dal Consorzio Solco Città Aperta, è necessario prenotarsi scrivendo una mail a segreteria@scuolabenvenuti.it.

Per informazioni: www.istitutieducativi.it