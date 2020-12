A Natale #AcquistiAmoLocale, campagna a sostegno delle imprese artigiane

Per Natale facciamo una scelta etica! Acquistiamo regali, prodotti, e serviamoci dei servizi, forniti dalle imprese artigiane del nostro territorio. Sosteniamo la loro professionalità e la loro qualità in un periodo così difficile, rilanciando il Made in Italy e l’indotto che ruota attorno a loro, e rivitalizzando al contempo le nostre comunità, in cui le imprese operano, producono ricchezza e creano lavoro.

È con questo spirito e con forte convinzione che Confartigianato Lombardia ha lanciato la campagna #AcquistiAmoLocale, sotto lo slogan “Abbiamo a cuore il nostro territorio”.

In un momento economicamente difficile, in particolare per le imprese meno strutturate che sono state messe spesso in seria difficoltà dal susseguirsi di lockdown primaverile e zona rossa autunnale, l’invito rivolto a tutti noi è di considerare nelle nostre scelte d’acquisto quotidiane anche il territorio in cui viviamo (a maggior ragione in un periodo tanto denso di significato come il Natale), generando valore per chi acquista, per chi produce un bene o eroga un servizio, per la filiera e per la comunità.

In Lombardia sono circa 810 mila le MPI e imprese artigiane attive, prevalentemente a conduzione familiare, che realizzano prodotti e offrono servizi di qualità; di queste 84.300 si trovano nella provincia di Bergamo e impiegano quasi 239 mila addetti.

Scegliere i prodotti e servizi delle MPI del nostro territorio non vuol dire solo sostenere l’impresa, l’imprenditore, i suoi lavoratori e le loro famiglie (oltre 4 milioni di persone in tutta la regione), ma anche il benessere della comunità, dato che il 58% delle micro e piccole imprese del territorio sostengono o realizzano iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa, per lo più sportive, umanitarie, culturali e di contrasto alla povertà e al disagio sociale.

Inoltre, come rilevato da una indagine condotta da Confartigianato Lombardia nella primavera del 2020, durante l’emergenza sanitaria, seppur in situazione di difficoltà causa crollo ricavi e crisi di liquidità, il 33% delle micro-piccole imprese lombarde si è attivata per supportare la comunità in cui opera: il 34,5% ha partecipato a iniziative per sostenere fasce di popolazione più deboli, il 21,1% ha donato dispositivi di protezione, il 19,5% ha partecipato ad iniziative promosse dell’associazione (es. donazione di respiratori agli ospedali), il 16,8% ha donato prodotti/servizi dell’impresa, il 15,3% ha contribuito alla realizzazione di strutture sanitarie per affrontare l’emergenza e il 10,8% ha organizzato una raccolta fondi per ospedali/protezione civile della sua zona. A questi si aggiunge un 16,9% di MPI che ha compiuto altri interventi.

Crediamo quindi fortemente che ognuno di noi, almeno in occasione del prossimo Natale, possa provare a fare qualcosa per aiutare questo mondo, il nostro mondo: qualunque sarà il nostro regalo, quest’anno potrebbe portare con sé un valore diverso, un investimento sul futuro del nostro territorio, per ripartite più forti e solidali.

Quindi, #AcquistiAmoLocale!