Stanotte a Pompei, The Royal Saga, balletto o X-Men: la tv del 9 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 9 dicembre RaiUno alle 21.25 proporrà “Stanotte a Pompei”. Dopo le continue straordinarie scoperte della recente campagna di scavi archeologici, ritorna “Stanotte a Pompei”, un viaggio straordinario con la guida di Alberto Angela in una città che non cessa mai di stupire. Affreschi a tinte vivaci, un cavallo bardato, un padrone e uno schiavo che si preparavano a fuggire, un’iscrizione che permette di datare con sicurezza l ‘eruzione, prezioso vasellame Pompei ha ancora molto da rivelare e da raccontare.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “L’alligatore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il maestro di nodi”: l’Alligatore è costretto suo malgrado a navigare nell’inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi. Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso e si rivolge all’Alligatore, l’unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell’illegalità insieme ai suoi inseparabili compagni d’avventura Beniamino Rossini e Max la Memoria… Le indagini sul Maestro di Nodi portano l’Alligatore alla scoperta di questo ambiente, fatto di gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia speciale”.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda la fiction “Il silenzio dell’acqua”, con Giorgio Pasotti e Ambra. Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, mentre Davide prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempo Andrea è convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio. Ma Luisa ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi più vicini di quanto non siano mai stati. Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia, eppure non sembrano avere alcun movente per la morte di Sara e Luca. Ma Luisa fa una scoperta che cambia tutto. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, Sergio fugge e chiede aiuto a Elio. Andrea continua a sospettare di Elio e la tensione fra i due uomini cresce sempre di più.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “X-Men: le origini – Wolverine”; su La5 alle 21.20 “The Royal saga” e su Iris alle 21.10 “Match point”.

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Vikings”. Bjorn, sovrano di Kattegat, vede il suo potere insidiato dal neo eletto Re di Norvegia Harald, che lo vuole morto. La fuga di Bjorn verso la sua terra lo metterà di fronte a una verità terrificante.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena il balletto “Gli stivaletti”. Dal Teatro Lirico di Cagliari, opera comico-fantastica in quattro atti e sette quadri su libretto di Jakov Polonskij, da ‘La notte di Natale’ di Nikolaj Gogol, e musica di Čajkovskij e Direttore Donato Renzetti.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Gt”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.