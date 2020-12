È bastato un gol di Luis Muriel all’Atalanta per battere l’Ajax e volare agli ottavi di finale di Champions League: i nerazzurri, per il secondo anno consecutivo, sono tra le migliori sedici squadre d’Europa.

Alla Cruijff Arena di Amsterdam i nerazzurri hanno giocato una partita coraggiosa e attenta, con rare sbavature. Hanno respinto gli assalti degli olandesi e ottenuto quello che volevano: non perdere per passare il turno alle spalle del Liverpool.

Nonostante i malumori dei giorni scorsi, nonostante uno spogliatoio descritto come “spaccato”, nonostante un Ajax che doveva solo vincere, gli uomini di Gasperini hanno compiuto un’altra impresa, vincendo in casa dei lancieri e strappando il pass per gli ottavi di finale di Champions.

Decisivo, come detto, un gol di Muriel: il colombiano, entrato pochi minuti prima, ha deciso il match all’85’ sfruttando a meraviglia un grande assist di Freuler.

L’Atalanta a febbraio giocherà ancora in Champions League (lunedì 14 dicembre alle 12, a Nyon, il sorteggio), è tra le migliori sedici del continente: si tratta di un’altra grande impresa, l’ennesima, di un altro incredibile capitolo della storia scritta con Gasperini in panchina.