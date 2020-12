Mornico, aperitivi con musica fuori dal bar: locale chiuso, multati anche ai clienti

I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno eseguito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti-Covid in vari esercizi commerciali della provincia, riscontrando alcune irregolarità e comminando le relative sanzioni amministrative.

Martedì 8 dicembre, intorno alle 13, i Carabinieri della Stazione di Calcinate hanno verificato un bar di Mornico al Serio, accertando che lo stesso organizzato un tavolino esterno per la distribuzione di aperitivi che venivano consumati sul posto – con tanto di impianto stereo per la diffusione di musica, in violazione al divieto di assembramento e al rispetto del distanziamento interpersonale.

Al termine degli accertamenti, l’esercizio è stato sanzionato per una somma complessiva di 400 euro e la chiusura dell’attività per cinque giorni. Quattro avventori sono stati sanzionati per la stessa violazione.