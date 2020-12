“Io, medico, voglio lavorare a 70 anni per libera scelta, ma nessuno mi aiuta”

“Voglio lavorare a 70 anni per libera scelta, ma non è possibile e nessuno mi aiuta a realizzare questo mio desiderio”. Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Valerio Albani Rocchetti, medico di famiglia con studio ad Almé, ha inviato alla nostra redazione.

“Mi rivolgo a Voi per una causa che ritengo necessaria e utile. Sappiamo tutti quale tremenda situazione sanitaria e sociale stiamo attraversando. Sappiamo tutti il tragico periodo primaverile che la provincia di Bergamo ha passato.

Questa vicenda mi ha insegnato ad essere ancor più prudente nel valutare certe situazioni, anche nella frenesia del lavoro quotidiano. Allo stesso tempo sono orgoglioso di avere dato molto, con tanta passione e dedizione, qualità che ignoravo di possedere.

In questo contesto e conscio della grave carenza di medici di medicina generale del territorio (pensionamenti, malattie, decessi accompagnata da una pessima programmazione dei rimpiazzi) e consapevole delle difficoltà dei pazienti privi del proprio curante di riferimento, ho deciso prossimità del mio pensionamento obbligatorio per età ( 70 anni) di continuare il lavoro di medico di famiglia per i miei pazienti.

Mai avrei pensato di trovare tante difficoltà per questa scelta per me tanto semplice. Ho programmato un incontro con il presedente dell’Ordine dei medici di Bergamo. Era in ufficio con una collega (segretaria regionale Fimmg). Ho esposto ai due colleghi il mio desiderio/sogno. Sinceramente non ho ricevuto il supporto che speravo ma una accoglienza tiepida che mi ha molto meravigliato. Il Presidente ha evidenziato le enormi difficoltà a soddisfare la mia richiesta perché tutto normato da leggi e la eventuale soluzione sarebbe dovuta passare attraverso un iter parlamentare.

Ho avuto però dal Presidente i numeri telefonici di due onorevoli a cui ho mandato il seguente testo: ‘Care Onorevoli, settimana scorsa sono stato all’ordine ed ho parlato con il Presidente per esporre la mia volontà/desiderio di lavorare oltre i 70 anni (li compio in aprile 2021) ed avere da lui dei suggerimenti in tal senso . Le motivazioni sono le seguenti:

1) la situazione emergenziale che la nostra provincia sta vivendo

2) la grave mancanza sul territorio di medici e ulteriori pensionamenti nei prossimi mesi

3) estremo disagio dei pazienti nei nostri paesi per il subentro (dove questo è possibile)di medici sostituti a tempo determinato

4) la mia voglia di continuare a fare del bene alla mia gente

5) la richiesta su base volontaria magari rinnovabile ogni 6/12 mesi fino a quando perdura questa emergenza

6) la disponibilità a ridurre il numero dei miei pazienti a 600/800 pazienti in modo da non ostacolare eventuale inserimento di giovani medici

Il Presidente mi ha dato poche speranze dicendo che la questione deve avere un iter parlamentare , però mi ha dato il vostro cellulare. Spero di essere stato chiaro. Confidando nel superamento dell’ostacolo legislativo dei 70 anni con emendamenti provvisori o quant’altro vi saluto.

Poi ho continuato le mie perorazioni e peregrinazioni presso la mia Ats: Direttore Generale, Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e per finire con un membro dell’Enpam. Tante belle parole, forse troppe ma fatti concreti e veri nessuno.

Cosa non voglio: non voglio creare scandalo, scalpore o clamore. Non voglio apparire un marziano nè un eroe.

Cosa voglio: informare e chiedere tutto il vostro aiuto per poter ancora lavorare e continuare ad aiutare la mia gente”.

Dr. Valerio Albani Rocchetti MdF. Almè