Il fascino della Val di Scalve nel calendario “Montagne di Lombardia-Magnifica visione”

Aprile è dedicato alla fioritura dei crocus, con il cimone della Bagozza sullo sfondo, mentre il Pizzo Camino, splendida e maestosa montagna delle Prealpi Bergamasche, immortalato da Maria Cristina Rota Nodari, ci accompagna nel mese di giugno.

E poi il bergamasco Alex Pellegrini che con la foto “fior di botton d’oro” trasmette, nel mese di luglio, tutto l’incanto della Corna bianca, nella conca di Cadino (Brescia), che con il suo colore catalizza lo sguardo di ogni escursionista.

Nei giorni scorsi sono stati comunicati i tredici scatti vincitori del concorso fotografico

“Montagne di Lombardia-Magnifica visione” (https://ande.it/qde/vincitori-concorso-calendario-ande-2021/), promosso da Ande, per realizzare il calendario 2021.

Il concorso, che si è concluso a fine ottobre, ha coinvolto 420 fotografi e oltre mille fotografie tra cime innevate, splendidi tramonti, laghi alpini, vecchi mestieri, cieli stellati e non solo. La giuria di qualità ha scelto due scatti della Val di Scalve che immortalano meravigliosi scorci orobici.



Silvio Amici – Fioritura di crocus con Cimone della Bagozza sullo sfondo

Silvio Amici ha scattato una foto suggestiva “nei pressi della madonnina dei campelli lungo il percorso che porta dal paese di Schilpario al passo dei campelli in un pomeriggio di fine maggio durante la fioritura dei crocus che sono tra i primi testimoni dell’inizio della primavera alpina”. Magico lo scatto di Maria Cristina Rota Nodari che ha immortalato il Pizzo Camino. “Erano i primi di settembre e qui mi trovavo, al tramonto, sulla strada panoramica che attraversa il paese e da cui si gode di questa vista bellissima … Beh, devo dire che sono stata davvero fortunata, perché la luce e i colori di quel momento hanno reso ancor più suggestivo lo sguardo sul Pizzo Camino, creando in me una forte emozione che spero di aver catturato e trasmesso, almeno in parte, con questa immagine.

A partire da martedì 8 dicembre – in tutti gli Ande Point e presso i rivenditori autorizzati – è possibile acquistare una copia del calendario Ande 2021. Il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa – Comitato di Valmadrera (LC). Scrivere a calendario2021@ande.it per maggiori informazioni e per trovare il rivenditore più vicino.



Maria Cristina Rota Nodari – Pizzo Camino a Schilpario