Quanta neve! E anche quanta pioggia! Smetteranno di scendere su Bergamo e la provincia orobica? Risponde Massimo Mazzoleni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’area di bassa pressione con centro sull’Italia va lentamente colmandosi, mentre l’occlusione del sistema nuvoloso, a essa collegato, si sposta lentamente verso levante. Si esaurirà, così, entro la mattinata di giovedì la lunga fase piovosa sulla Lombardia. Il flusso umido oceanico manterrà, comunque, condizioni di spiccata variabilità per il resto della settimana. Forte rischio di valanghe su tutti i rilievi lombardi, sia alpini che prealpini, al di sopra di 1500-2000 metri.

Mercoledì 9 dicembre 2020

Tempo Previsto: Dalla notte fino al tardo mattino quasi coperto o coperto con temporanee schiarite sulla Bassa Padana: precipitazioni tra deboli e moderate su Lombardia Ovest e Bassa Padana, in estensione nel corso della mattinata anche a Valtellina, Bergamasco e Bresciano. Limite neve attorno a 900-1200 metri su Oltrepò Pavese/Piacentino, mentre oltre 1100-1400 metri su Alpi e Prealpi. Dal pomeriggio fino a sera ancora molto nuvoloso o coperto con parziali schiarite serotine su Valtellina e forse su Lombardia Ovest: precipitazioni per lo più deboli ad Est di una linea in risalita dal Piacentino/Lodigiano fino a Val Seriana/Valli Bresciane. Limite neve attorno a 1000-1300 metri.

Temperature: stazionarie sia nei valori minimi compresi tra 2/5°C (fino a 6°C nei grandi centri urbani), che nei massimi compresi tra 5/8°.

Giovedì 10 dicembre 2020

Tempo Previsto: Dalla notte fino al tardo mattino sulla fascia padana molto nuvoloso o coperto con ultime piogge su basso Bresciano, Mantovano e Cremonese Est. Forse qualche nebbia su pianura Ovest; altrove (Alpi, Prealpi e Oltrepò Pavese) nuvolosità irregolare con parziali schiarite fino all’alba, seguite da un nuovo addensamento della nuvolosità a partire dalla Lombardia Ovest. Dal pomeriggio fino a sera su fascia padana ed Oltrepò Pavese in prevalenza molto nuvoloso o coperto con qualche debole pioggia intermittente su Lombardia Ovest (da Basso Pavese/Brianza al Pavese/Piacentino con neve oltre 700-1000 metri su Oltrepò Pavese; su Alpi e Prealpi (dalle Orobie fino al Garda) nuvolosità irregolare con schiarite più ampie in serata ed in generale asciutto.

Temperature: in lieve calo nei valori minimi compresi tra 1/4°C (fino a 5°C nei grandi centri urbani), stazionarie nei massimi compresi tra 5/8°C.

Venerdì 11 dicembre 2020

Tempo Previsto: Nella notte su tutta la fascia Padana molto nuvoloso con nubi basse stratiformi o nebbia, mentre su Alpi, Prealpi e Oltrepò Pavese poco nuvoloso o in parte nuvoloso con netta prevalenza delle schiarite. Dall’alba nuovo aumento della copertura nuvolosa dall’Ovest con cielo coperto in pianura e irregolmente nuvoloso sul resto della regione con residue schiarite luminose all’Est. Dal pomeriggio fino a sera su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con precipitazioni per lo più di debole intensità più frequenti sulla fascia padana. Limite neve attorno a 700-1000 metri (fino a 600 metri su Oltrepò Pavese).

Temperature: in lieve calo sia nei valori minimi compresi tra 0/3°C (fino a 4/5°C nei grandi centri urbani), che nei massimi compresi tra 4/7°C.