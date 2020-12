Covid, in Lombardia 14.174 tamponi e positività all’8,6%: a Bergamo 103 casi

Sono 1.233 i nuovi positivi in Lombardia mercoledì 9 dicembre, l’8,6% dei 14.174 tamponi effettuati.

Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460): oltre 23mila i guariti e dimessi.

I dati di mercoledì 9 dicembre:

– i tamponi effettuati: 14.174 totale complessivo: 4.326.540

– i nuovi casi positivi: 1.233 (di cui 86 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 320.380 (+23.090), di cui 5.127 dimessi e 315.253 guariti

– in terapia intensiva: 766 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.727 (-460)

– i decessi, totale complessivo: 23.277 (+69)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 336, di cui 108 a Milano città;

Bergamo: 103;

Brescia: 265;

Como: 22;

Cremona: 48;

Lecco: 44;

Lodi: 12;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 76;

Sondrio: 2;

Varese: 150