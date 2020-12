Centro Salesiano “Don Bosco”, parola agli studenti: l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Il Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio ha una lunga e ricca tradizione educativa che mette al centro il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, dove ognuno è chiamato per nome e può sentirsi a casa, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé.

Ma lasciamo la parola ai protagonisti: innanzitutto Andrea, studente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Trasporti e Logistica”.

Qui qualche informazione sul curricolo dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Trasporti e Logistica”.

Ed ora è Jacopo, un ex-allievo, a raccontare la sua esperienza.

La prima volta che ho varcato il cancello dei salesiani sono rimasto stupito nel vedere un cortile pieno di ragazzi di ogni età che condividevano la passione più grande, quella del gioco. Ho notato subito che non c’era nessuno in panchina all’interno del cortile, tutti erano coinvolti, nessuno era escluso. Mettendo piede in questa grande “agorà” svaniscono le distinzioni presenti all’interno della classe, professori e alunni si uniscono per fare due chiacchiere o dare quattro calci al pallone, si lasciano da parte i voti e le interrogazioni e appare la dimensione dell’educazione che coinvolge. Questa è l’idea che sta alla base della scuola salesiana. Il termine educare non assume il solo significato di insegnare: si vogliono far crescere i giovani, si vuole dare un’idea di quello che c’è fuori, che va oltre i libri di testo, si vuole cercare per prima cosa un contatto e instaurare un rapporto. Ecco perché si parla di comunità salesiana, ognuno è innanzi tutto una persona. Per questo posso dire che, ogni volta che ritorno, rivivo tutte le emozioni che mi hanno dato i salesiani, dei quali mi sento ancora parte. E’ bello ricordare tutti i bei momenti trascorsi con i professori, ma lo é altrettanto ringraziarli perché mi hanno aiutato ad essere la persona che sono ora.