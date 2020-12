Bufale e complotti: sui social bergamaschi le fake news sul vaccino anti-covid

Qualcuno di voi ce lo ha segnalato, così abbiamo provato a rispondere.

Nei social, soprattutto su Facebook, circolano alcuni post contenenti un testo virgolettato attribuito a un tal “Giuseppe Renda”, in cui si sostiene che il laboratorio di Wuhan sia di proprietà della Glaxo, che quest’ultima è proprietaria della Pfizer, che sta concludendo la sperimentazione sul vaccino contro il Covid-19, e tanto altro ancora. In un altro post, molto simile, si punta il dito contro Bill Gates, da sempre bersaglio preferito dei cospirazionisti.

Entrambi i post sono stati condivisi da alcuni amministratori pubblici della Bergamasca: il sindaco leghista di un Comune della Valle San Martino e il capogruppo di una lista a sostegno della maggioranza di Seriate. Entrambi chiedevano informazioni a riguardo.

Il testo





Fact-checking

Come spiegato dal giornalista di Open David Puente, specializzato nello smontare le bufale online, si tratta delle solite catene di Sant’Antonio complottiste, diventate virali sui social network a suon di condivisioni. Nulla a cui dare credito e importanza.

“Risulta strano – spiega Puente – non riscontrare un utente di nome ‘Giuseppe Renda’ che abbia scritto e firmato il testo”. Cercando online ha trovato una persona con lo stesso nome che lavora presso Pfizer Italia. “Molto probabilmente – suggerisce – un omonimo o vittima di un uso improprio del suo nome per sostenere e dare credibilità alla bufala del post Facebook”.

“I collegamenti forniti nel post sono pretestuosi e non riscontrabili nella vita reale – sottolinea il giornalista -. Glaxo e Pfizer sono due aziende distinte e concorrenti, che all’occorrenza possono collaborare per raggiungere determinati obiettivi. Il collegamento con Soros attraverso la Blackrock è anch’esso pretestuoso, in particolare laddove quest’ultima non è posseduta dal primo. E non dimentichiamo che il laboratorio di Wuhan è di proprietà statale cinese, non di privati come la Glaxo”.

Qui di seguito il link completo all’articolo scritto dal giornalista di Open, per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento: https://www.open.online/2020/11/18/coronavirus-glaxo-possiede-pfizer-laboratorio-wuhan-soros-teorie-di-complotto/