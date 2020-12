“Belotti, cavoli e salotti”: “Un giorno da pecora” scherza sul deputato bergamasco

Il deputato bergamasco Daniele Belotti è finito nel mirino di Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Rai Radio 1.

Nella puntata di martedì 8 dicembre i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro hanno ironizzato su alcuni accesi e coloriti interventi in aula del leghista contro “i sofismi radical chic della Sinistra”.

Belotti, richiamato all’ordine dal Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che presiede la Camera, si scusa spiegando che “non era un insulto verso qualcuno”.

Il giorno seguente, poi, con la presidenza di Maria Edera Spadoni del Movimento cinque stelle, Belotti torna sui suoi passi affermando di essersi lasciato trasportare in un “accolorato” intervento e di non aver dormito tutta notte per le espressioni poco consone, chiedendo “una modifica al verbale”…

Una serie di affermazioni sulle quali i due conduttori fanno ironia con alcuni commenti al vetriolo. Ecco il video della puntata: