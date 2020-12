Alla Fara la coppa del mondo di snowboard cross: il sogno di Michela Moioli è realtà

La seconda tappa della Coppa del Mondo di Snowboard Cross arriva ad imbiancare le vie storiche del borgo di Bergamo: nel weekend del 23-24 gennaio gareggeranno 90 tra i migliori snowboarders del mondo in una pista fuori dal comune: la Fara di Città Alta.

Il progetto della tappa bergamasca della Coppa del Mondo FIS 2020-2021 arriva da lontano. In particolare, l’idea è nata dal grande sogno nel cassetto divenuto realtà di Michela Moioli, campionessa olimpica di Snowboard Cross, che da sempre desiderava gareggiare nella sua città natale, portando in Città Alta una gara importante come quella di Coppa del Mondo.

Franco Vismara, presidente dello Sci Club FAB Snow Eagle e AD del Valmalenco Bernina Ski Resort, insieme ad Antonio Noris (al timone dello Sci Club Goggi) hanno deciso di realizzare questo sogno, portando avanti con

convinzione e determinazione il progetto e scegliendo il prato della Fara di Città Alta, che, per questa speciale occasione, sarà imbiancato dalla neve portata direttamente dalla Valmalenco, aggiudicandosi così il primato di primo tracciato cittadino in Italia ospitante una gara di Coppa del Mondo di questa specialità.

Di assoluta importanza per la realizzazione del progetto è stato il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Bergamo, che hanno creduto molto nella gara a conferma del valore dello sport a livello sia comunale sia regionale, il supporto di Cancro Primo Aiuto Onlus da sempre attiva in ambito sportivo, oltre alla stretta collaborazione di FIS (Federazione Internazionale Sci) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).

Strutturata in due giornate, SBX World Cup vedrà sfidarsi i campioni di Snowboard Cross sia in campo maschile sia femminile (60 uomini e 30 donne), che affronteranno una discesa con numerosi passaggi come gobbe e falsi

piani, dovendo evitare in tutti i modi la possibilità di collisione gli uni con gli altri.

Sabato 23 gennaio si entra nel vivo della competizione dando il via alle gare di sprint a livello individuale sia per gli uomini sia per le donne, che, dopo essersi confrontati nelle loro migliori performance si sfideranno nella finale alle 14, momento cruciale della giornata dovendo dare il massimo e mostrare le loro migliori qualità per aggiudicarsi la vittoria.

Domenica 24 Gennaio, invece, è la giornata dedicata alle gare in team (ogni nazione potrà avere 2 o 3 team al massimo fino ad arrivare a un totale di 32 team sfidanti). Sfrecciando sul tracciato di una ventina di secondi, gli atleti partiranno da Pozzo Bianco, nella piazzetta affacciata su via Porta Dipinta, sino ad arrivare alla Fara, anche nella seconda giornata di gara alle 14 ci sarà la finale dove verrà premiato il miglior team di atleti.

SBX World Cup Bergamo si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmetta in diretta nazionale in onda TV su canali RAI e su canali TV internazionali. Numerose le aziende che hanno creduto nel progetto.