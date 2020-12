Si è conclusa nel migliore dei modi la storia della scritta al neon “E quindi uscimmo a riveder le stelle” che per tutta l’estate ha illuminato Piazza Mercato delle Scarpe in città alta, a Bergamo, all’interno del locale inferiore dell’ex chiesetta di San Rocco.

L’opera, frutto dell’ingegno del giovane critico d’arte e curatore bergamasco Edoardo De Cobelli, era stata promossa dall’Associazione Volta di cui è presidente, in collaborazione con il Comune di Bergamo: dall’accensione del 3 luglio sono stati tantissimi i bergamaschi e i turisti che l’hanno immortalata, di giorno e soprattutto di sera, condividendo poi gli scatti sui social.

Foto 2 di 2



L’installazione, che richiama l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia, è terminata lo scorso 31 ottobre con l’autore che ne aveva annunciato la messa in vendita all’asta, con finalità benefiche: il ricavato raccolto sarebbe andato al Sistema Bibliotecario Urbano.

Oggi, per la soddisfazione di De Cobelli e dello stesso Sistema Bibliotecario, l’opera è stata posizionata all’interno dello studio legale cittadino Frassoldati: top secret la cifra offerta, ma le reazioni dei protagonisti del progetto non lasciano dubbi sulla bontà dell’iniziativa.

“L’asta è andata benissimo e ha superato le aspettative” si limita a rivelare Edoardo De Cobelli.

“Insieme a mia mamma e a mio fratello, in ricordo di mio papà, ho accolto con entusiasmo la possibilità di poter partecipare all’acquisto dell’opera – spiega l’avvocato Chiara Frassoldati -, devolvendo il ricavato al Sistema Bibliotecario Urbano. Con il collega Federico Pedersoli ho condiviso la scelta di collocare l’opera negli spazi dello studio legale per consentirne la fruizione a più persone per il messaggio di speranza che reca per la nostra città”.