Sulla Corsarola l’installazione “Oculum Angelorum” di Bruno Vaerini

“Qualunque cosa tu possa fare,

qualunque sogno tu possa sognare, comincia.

L’ audacia reca in sé genialità, magia e forza.

Comincia ora”

J.W. Goethe

Prendete la stoffa più pregiata che Lorenzo Lotto mise a baldacchino per la Madonna nella Pala della Chiesa di San Bernardino. Ora quel velluto verde scuro circonda la pupilla color del cielo de l’“Oculum Angelorum” di Bruno Vaerini. A quella stoffa stanno legati i quattro angeli della Pala del Lotto, come in una ricorsa a decorare il cielo della Corsarola.





L’installazione artistica di Vaerini in via Colleoni 17, voluta dal ristorante Da Mimmo, si inaugura martedì 8 dicembre alle 17.30 con un commento musicale a cura del Conservatorio “G. Donizetti” che eseguirà musiche di Leclair, Handel e canti natalizi.

“Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non istorico, non maestro, non tribuno o demagogo, non uomo di stato o di corte. E nemmeno è, sia con pace del maestro Giosuè Carducci, un artiere che foggi spada e scudi e vomeri; e nemmeno con pace di tanti altri, un artista che nielli e ceselli l’oro che altri gli porga. A costiture il poeta vale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione, che il modo col quale agli altri trasmette l’una e l’altra”.

da Il Fanciullino, Giovanni Pascoli

“Le parole di Pascoli esprimono compiutamente quel pensiero che mi ha portato a ideare quest’opera che io chiamo Oculum – afferma Bruno Vaerini -. Aggiungo solo questo: per far spazio al pensiero poetico occorre il silenzio. Silenzio dei clamori, silenzio della volontà di forma, silenzio della fascinazione della materia, silenzio della presenza di comunicare. Ho chiesto in prestito all’amato Lorenzo Lotto l’immagine dei suoi Angeli dalla Pala di San Bernardino: volano, sono celesti, ma sono fatti di carne. Sono loro a dire per me l’amore che porto al messaggio che l’Anima sempre mi chiede di testimoniare”.

Vaerini non è nuovo a questo tipo di installazioni, lo scorso Natale ha appeso tre dipinti fuori scala alla facciata della chiesa del Patronato San Vincenzo.