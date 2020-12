Gran Premio Italia, Carolina Moscheni e Francesco Fioretti colgono il pass per gli Europei

Il weekend trentino di Carolina Moscheni si chiude con un importante risultato.

La 24enne di Bergamo, rientrata in gara dopo oltre un anno, ha chiuso la terza prova del Gran Premio Italia in seconda posizione cogliendo il pass per i prossimi Europei di pattinaggio artistico.

Al via in compagnia di Francesco Fioretti, la portacolori dell’IceLab si è messa in luce nel free program commettendo una piccola sbavatura nei twizzles.

Benchè ancora distante da Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), la coppia azzurra ha completato il segmento con 97.29 punti (53.69, 43.60), terminando la prova di danza con 163.50 punti.

Nonostante non vi siano certezze sull’effettivo svolgimento della competizione continentale, gli allievi di Barbara Fusar Poli avranno modo di affinare il proprio rapporto nelle gare che caratterizzeranno questa stagione.