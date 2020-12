“C’è un legame così forte tra Milano e la Scala che non posso pensare all’una senza l’altra. Tanto che alla fine della guerra il teatro fu subito ricostruito, senza un dubbio o un’esitazione. È un simbolo di resistenza intellettuale che si manifesta anche oggi, 7 dicembre, con la scelta di inaugurare la stagione – in quella sera di Sant’Ambrogio che scandisce il calendario milanese – con una diretta televisiva. Ritengo questo spettacolo un appuntamento irrinunciabile al quale parteciperò seduto sul divano, ma con l’attenzione e la gioia di sempre per il meraviglioso mondo musicale nel quale ci invita e ci fa immergere” ha dichiarato Giorgio Armani.

In occasione del grande concerto della serata inaugurale del Teatro alla Scala, A riveder le stelle diretto da Riccardo Chailly, che si è tenuto lunedì 7 dicembre e trasmesso in diretta su Rai 1 e Rai Play, alcuni artisti hanno indossato abiti Giorgio Armani.

Marianne Crebassa ha indossato un abito rosso con bustino interamente ricamato in paillettes e cristalli e gonna a balze in tulle e crinolina della collezione Giorgio Armani Privé, e un abito Giorgio Armani da sera, in velluto di seta nero e dettagli ricamati tono su tono con maniche in frange ricamate.

Lisette Oropesa ha indossato un abito da sera Giorgio Armani Privé in tulle nero a pois lamé, interamente ricamato con perle e cristalli.

Kristine Opolais ha indossato un abito in velluto di seta nero, con profondo scollo a cuore ricamato in cristalli tono su tono, completato da una cappa in tulle interamente ricamata, tutto della collezione Giorgio Armani.

Vittorio Grigolo ha indossato un frac nero in lana della collezione Giorgio Armani.

Milly Carlucci, presentatrice della serata, uno smoking nero Giorgio Armani.

Anche i primi ballerini Nicoletta Manni, Martina Arduino, Virna Toppi, Timofej Andrijashenko e Claudio Coviello, e i solisti Maro Agostino e Nicola Del Freo, hanno scelto di indossare abiti Giorgio Armani durante la serata, mentre per le esibizioni hanno indossato costumi di scena.