“Ringraziamo i Vigili del fuoco che sono venuti a Foppolo con la fresa per aiutare a liberare le strade dalla neve e metterle in sicurezza, migliorare la viabilità e consentire il passaggio di mezzi di soccorso ed emergenza in caso di necessità”. Così la sindaca Gloria Carletti in un post su Facebook, dopo la copiosa nevicata che lunedì 7 dicembre ha investito il paese dell’alta Valle Brembana.

I mezzi dei Vigili del fuoco in azione lunedì sera

Le operazioni di ripristino della viabilità proseguono incessantemente, visto che la strada è ostruita da circa due metri di neve. Anche le auto parcheggiate da più giorni, ormai, sono diventate invisibili: completamente sommerse dall’esteso manto bianco che ricopre il paese.

di 8 Galleria fotografica Due metri di neve a Foppolo









La provincia chiuderà la strada dalle 11 fino alla giornata di mercoledì, e sara possibile transitare solo ed esclusivamente in casi di assoluta necessità e urgenza.

Anche il pericolo valanghe resta marcato: livello 3 da uno a cinque sulle Orobie. Mentre si segnalano problemi di corrente e alla linea telefonica fissa in paese.