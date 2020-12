Con l’Ajax Gosens ci sarà. Gli olandesi: “Atalanta squadra incredibile”

Buone notizie in casa Atalanta. C’è anche Robin Gosens fra i 23 convocati per la trasferta di Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax.

Il laterale mancino tedesco era risultato positivo al tampone venerdì scorso, senza poter partire con la squadra alla volta di Udine per la partita di campionato poi rinviata per campo impraticabile, negativizzandosi al controllo successivo. Ai fini del reinserimento nel gruppo squadra, anche alla luce dei protocolli Uefa, era comunque necessaria l’attestazione di falsa positività dell’Ats di Bergamo.

Alla vigilia del match, ha parlato anche Erik ten Hag, allenatore degli olandesi: “L’Ajax giocherà come sempre, ci saranno spazi per entrambe” e “non ci saranno tattiche specifiche per l’Atalanta – le sue dichiarazioni in videoconferenza da Amsterdam -. Prendere rischi è la nostra forza, ma bisogna stare concentrati per 90 minuti per non subire i contrattacchi come a Bergamo, doveva avevamo lasciato troppi spazi aperti”, ha commentato riguardo al 2-2 dell’andata del 27 ottobre, con rimonta dei padroni di casa.

“Per il passaggio agli ottavi c’è la pressione finanziaria di 15 milioni di euro per il club, ma i giocatori sentono quella di entrare nelle migliori 16 d’Europa alzando il loro livello – ha continuato ten Hag -. L’Atalanta è un team veramente incredibile con uno stile di gioco bellissimo: rispetto loro e il loro allenatore per come giocano”.