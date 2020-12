Con il Centro Meteo Lombardo e il bollettino curato da Massimo Mazzoleni scopriamo come si concluderà questo ponte dell’Immacolata e che tempo farà nei prossimi giorni a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Una vasta area di bassa pressione si estende dal Mar di Norvegia al Mediterraneo centrale e pilota un nuovo sistema frontale verso la regione Padano-alpina. Prosegue, quindi, la fase piovosa sulla Lombardia, che andrà esaurendosi solo a partire da Mercoledì.

Forte rischio di valanghe su tutti i rilievi lombardi, sia alpini che prealpini, al di sopra di 1500-2000 metri.

Martedì 8 dicembre 2020

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia per lo più coperto con precipitazioni moderate su Lombardia centro-Est (dalla linea dell’Adda verso Est), per lo più deboli o a tratti moderate su Lombardia Ovest: limite neve su Alpi e Prealpi attorno a 700-1000 metri, su Oltrepò Pavese/Piacentino oltre 500-800 metri.

Dal pomeriggio fino a sera molto nuvoloso o coperto con qualche breve schiarita specialmente su Pavese e Lodigiano: precipitazioni per lo più deboli o a tratti moderate da Valli Bergamasche, Lecchese e Brianza verso Est, mentre sul resto della regione in genere deboli ed intermittenti. Limite neve attorno a 700-1000 metri su Oltrepò Pavese/Piacentino, mentre oltre 1000-1300 metri su Alpi e Prealpi.

Temperature: stazionarie sia nei valori minimi compresi tra 2/5°C (fino a 6°C nei grandi centri urbani), che nei massimi compresi tra 4°C del Varesotto e gli 8°C del Mantovano.

Mercoledì 9 dicembre 2020

Tempo Previsto: Dalla notte fino al tardo mattino molto nuvoloso o coperto con temporanee schiarite sulla Bassa Padana: precipitazioni tra deboli e moderate su Lombardia Ovest e Bassa Padana, mentre in genere deboli ed intermittenti (dal mattino) su Valtellina, Bergamasco e Bresciano. Limite neve attorno a 900-1200 metri su Oltrepò Pavese/Piacentino, mentre oltre 1200-1500 su Alpi e Prealpi.

Dal po meriggio fino a sera ancora molto nuvoloso o coperto con parziali schiarite serotine su Lombardia Ovest: precipitazioni per lo più deboli e in via d’esaurimento ad Est di una linea dal Pavese Est/Lodigiano fino alla Valle Camonica con fenomeni ancora moderati su Mantovano, Basso Bresciano e Cremonese. Limite neve attorno a 1100-1400 metri.

Temperature: stazionarie sia nei valori minimi compresi tra 2/5°C (fino a 6°C nei grandi centri urbani), che nei massimi compresi tra 5/8°.

Giovedì 10 dicembre 2020

Tempo Previsto: Dalla notte fino al tardo mattino sulla fascia padana molto nuvoloso con ultime piogge su pianura Est (basso Bresciano, Mantovano e Cremonese Est) o nebbia su pianura Ovest in parziale dissoluzione col sorger del sole; altrove nuvolosità irregolare e nottetempo ampie schiarite, mentre dall’alba nuovo aumento della nuvolosità a partire da Valchiavenna, Varesotto, Comasco ed Oltrepò Pavese.

Dal pomeriggio fino a sera in prevalenza molto nuvoloso con qualche debole pioggia intermittente su Lombardia Ovest con neve oltre 800-1100 metri.

Temperature: in lieve calo nei valori minimi compresi tra 0/3°C (fino a 4/5°C nei grandi centri urbani), stazionarie nei massimi compresi tra 5/8°C.