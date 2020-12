A casa per l’emergenza Coronavirus: chiacchierate al telefono per persone sole

L’emergenza da Coronavirus ha portato molte persone – soprattutto anziane – a vivere in situazioni di solitudine. L’associazione “Arca di Leonardo” onlus si offre di dedicare del tempo a queste persone semplicemente con una chiacchierata al telefono.

Per partecipare basta iscriversi al servizio telefonando al numero 0350668603 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 16 e dalle 18 alle 20.

Per consentire una maggiore organizzazione del servizio non saranno prese in considerazione prenotazione in giorni e orari diversi da quelli indicati.

Le iscrizioni termineranno venerdì 11 dicembre.

Entro una settimana dalla prenotazione chi si è iscritto riceverà una telefonata da parte dell’associazione per definire il giorno e l’ora della prima telefonata. Si effettuerà una chiamata a settimana per una durata di 30 minuti circa. Gli orari e i giorni delle telefonate successive verranno concordati telefonicamente con il volontario di riferimento.

Il servizio terminerà il 28 febbraio 2021.