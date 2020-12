Trofeo di Natale, Stefano Belotti trionfa nel trampolino da 3 metri juniores

Stefano Belotti ricorderà probabilmente a lungo l’edizione 2020 del Trofeo di Natale, tradizionale appuntamento invernale per il mondo dei tuffi.

Il 16enne di Alzano Lombardo ha chiuso la propria trasferta triestina con un successo e due podi, ottenendo due importanti pass verso gli Europei giovanili.

Dopo aver debuttato con un terzo posto nella piattaforma juniores, il portacolori della Bergamo Tuffi Asd ha trionfato nel trampolino da tre metri totalizzando 471.20.

Nonostante un errore nel doppio e mezzo rovesciato carpiato, il giovane orobico ha preceduto Matteo Cafiero (Canottieri Milano) e Renato Calderaro (Fiamme Oro), strappando ampiamente il minimo per la competizione continentale.

Nell’ultima giornata Belotti ha sfiorato il successo dal metro, dovendosi arrendere ad Edoardo Semeria (Canottieri Milano) che lo ha anticipato di diciotto punti.

In campo femminile doppia top ten per Anna Mantegazza (Bergamo Tuffi Asd) nel trampolino da uno e da tre metri e nel , mentre fra le ragazze da segnalare la decima piazza di Arianna Moschin (Bergamo Nuoto) nella piattaforma così come Tommaso Rota (Bergamo Tuffi Asd).