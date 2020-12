“Scuola, niente prolungamenti ad agosto, si riparta in sicurezza”

“La scuola Bergamasca non ha nulla da rimproverarsi in quanto ha sempre operato al meglio con grande impegno anche in questo periodo di emergenza”.

Paola Manzullo, segretaria generale di Cisl Scuola Bergamo risponde così alle proposte di prolungare il calendario scolastico fino a agosto, per recuperare il tempo perso per colpa della pandemia e delle restrizioni adottate.

“La scuola non è mai stata chiusa. Nelle scuole si lavora ogni giorno, tra mille difficoltà che non dipendono dal personale docente o da altri. Le attività programmate sono valide e vengono proposte sulla base di decisioni collegiali, le stesse saranno oggetto di valutazione secondo i criteri fissati dai collego dei docenti. È inopportuno lanciare idee di recupero delle attività in modo indistinto. Ci sono regioni, località territoriali e ordini di scuola dove non ci sono state interruzioni massive”.

Facendo propria la dichiarazione della leader nazionale Maddalena Gissi, Manzullo invita politici e amministratori a tenere conto di questo aspetto. “L’obiettivo immediato e più urgente, oggi, è far ripartire la scuola dopo le vacanze natalizie in sicurezza come sempre da noi sostenuto”.