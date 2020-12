Nuovo asfalto per via Borgo Palazzo: sarà in materiale fonoassorbente

Il Comune di Bergamo ha reso noto il piano di manutenzioni per le strade relativo all’anno 2021.

Emerge una particolarità per quel che riguarda uno specifico intervento del piano per le asfaltature del prossimo anno e riguarda via Borgo Palazzo, una delle vie più importanti per quel che riguarda l’ingresso e l’uscita dalla città di Bergamo. L’asfalto che infatti sarà posato sulla via sarà in materiale fonoassorbente, in modo da migliorare l’inquinamento acustico della strada: oggi l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha infatti risposto positivamente alla richiesta dei colleghi degli uffici dell’ambiente.

Andiamo con ordine. Nel 2017 il Comune ha aggiornato la mappatura acustica in relazione alle infrastrutture stradali di propria competenza e ai livelli di rumore che generano sugli edifici prospicienti. Sono state compiute rilevazioni continuative e stilato un piano di priorità per le infrastrutture con più di 3 milioni di veicoli all’anno, come definito dalla normativa. Il tema riguarda il rumore medio in un lasso di tempo esteso che le strade producono, non eventuali picchi limitati nel tempo.

Da queste valutazioni, che sono la sintesi di diversi variabili tra cui il numero di veicoli, la popolazione esposta, i limiti acustici di legge (definiti in modo differente a seconda della tipologia di strada), la presenza o meno di siti sensibili (scuole, case di cura ecc.) la parte asfaltata di via Borgo Palazzo spicca al primo posto, con un punteggio di priorità di intervento quasi doppio rispetto alla seconda classificata. Non potendo essere le barriere fonoassorbenti utilizzate in ambito urbano, la soluzione più consolidata è l’asfalto fonoassorbente. Vista la decisione di riasfaltare la via, si è colta l’occasione per intervenire.