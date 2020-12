Pavia, intossicate dal monossido: 4 donne salvate in camera iperbarica a Zingonia

Nelle prime ore di sabato 5 dicembre in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per quattro pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio.

L’incidente è avvenuto a Pinarolo, in provincia di Pavia e ha interessato una donna di 55 anni, due ragazze di 19 anni e un’altra di 17.

La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire ad un cattivo funzionamento della caldaia posizionata nel locale caldaia.

Le pazienti (tutte di nazionalità russa) sono state quindi inviate all’ospedale San Matteo di Pavia.

L’arrivo delle persone in camera iperbarica in Habilita è avvenuto all’1.35. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi: una volta concluso sono state riportate in ambulanza in ospedale.