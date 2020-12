Le mascherine sequestrate durante la pandemia donate all’Associazione Hibiscus di Caravaggio

La compagnia della guardia di finanza di Treviglio ha donato 2.500 mascherine filtranti all’Associazione Hibiscus di Caravaggio che, dal 2015, opera al fianco di ragazzi con disabilità.

Le mascherine di tipo FFP2 “KN95”, prodotte in Cina, erano state sequestrate dalle fiamme gialle trevigliesi nel corso dei controlli sulla vendita dei dispositivi di protezione individuale per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, in quanto prive della documentazione e delle indicazioni in lingua italiana sulle confezioni richieste dalla legge per la vendita al pubblico.

Dopo le ulteriori verifiche sui prodotti che hanno consentito di stabilire la loro sostanziale sicurezza e l’idoneità all’utilizzo come mascherine filtranti, con l’avallo della Camera di Commercio di Bergamo, i finanzieri hanno deciso di regalare i dispositivi di protezione sottoposti a sequestro a un’associazione senza scopo di lucro impegnata nel sociale, individuata nella Hibiscus di Caravaggio.

Alcuni militari appartenenti alla compagnia di Treviglio sono stati accolti dai ragazzi e dagli educatori dell’associazione.