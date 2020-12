È dicembre: il Merry QueerMas di Immaginare Orlando arriva a casa vostra

L’associazione Immaginare Orlando ha pensato un modo nuovo per essere presente anche quest’anno sotto l’albero di Natale del suo pubblico, dei suoi associati e delle sue associate.

Dicembre infatti è tradizionalmente il mese del Merry QueerMas di Orlando, un’occasione di festa per incontrarsi e vedere un bel film insieme, aggiungendo un pizzico di anticonformismo allo spirito del Natale.

di 9 Galleria fotografica Il Merry QueerMas di Immaginare Orlando arriva a casa vostra









Quest’anno non è possibile trovarsi insieme ma è comunque possibile acquistare dei doni solidali grazie ai quali sostenere le attività di Immaginare Orlando e il cantiere di progetti che l’associazione sta preparando in vista del 2021.

Oltre ai tradizionali biscotti vegan allo zenzero o al cioccolato e peperoncino ci saranno alcuni (immancabili) gadget come le Non Binary Bags e il set di Postcard from other Worlds.

I prodotti si possono ordinare tramite email o messaggio whatsapp e si può scegliere la modalità ritiro di persona, presso la libreria Palomar, oppure la consegna presso il proprio domicilio per chi abita a Bergamo e nei comuni limitrofi.

I PRODOTTI

Pacchetto Biscotti allo Zenzero (160 gr, Bio-vegan) a partire da 4,00 euro

Pacchetto Biscotti al Cioccolato e Peperoncino (160 gr, Bio-vegan) a partire da 4,00 euro

Non Binary Bag (in PVC riciclato e cucite artigianalmente) a partire da 20 euro

Set di 12 Postcard from other Worlds (by #cartadesign) a partire da 5 euro

Disponibilità fino ad esaurimento scorte!

COME ORDINARE

Tramite email a immaginareorlando@gmail.com o con un messaggio whatsapp al 320 6149443 specificando:

1 – Nome e cognome

2 – Indirizzo di recapito

3 – Numero di telefono per poterti ricontattare

4 – Quali regali solidali desideri

5 – Quale modalità di pagamento preferisci utilizzare

COME DONARE

Dopo conferma di disponibilità di quanto richiesto, si può effettuare la donazione tramite:

– PayPal (https://www.paypal.com/paypalme/OrlandoFestival)

– Bonifico bancario – IBAN: IT48O 050181 11000 00016 811887, conto BANCA ETICA intestato a Associazione Culturale Immaginare Orlando

– In contanti alla consegna

CONSEGNA/RITIRO

Per chi abita a Bergamo e nei comuni limitrofi*, concordando un appuntamento, è prevista la consegna a domicilio entro 5 giorni dall’ordine.

In alternativa è possibile ritirare l’ordine presso la Libreria Palomar**, tutti i pomeriggi di dicembre, dalle 15.

*Bergamo, Curno, Lallio, Mozzo, Orio al Serio, Ponteranica, Ranica, Seriate, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Gorle, Ponte San Pietro.

**Libreria Palomar, Via Angelo Maj, 10/I, 24121 Bergamo BG