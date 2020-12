Dipendenti pubblici, mercoledì 9 dicembre indetto lo sciopero

Mercoledì 9 dicembre, migliaia di lavoratori pubblici a Bergamo parteciperanno allo sciopero generale indetto da Cgil Cisl e Uil di categoria, per protestare contro una legge di bilancio che non prevede risorse sufficienti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, per la sanità. Per il pubblico impiego, sostengono i sindacati, questa è la seconda legge di bilancio che non stanzia le risorse per un contratto dignitoso. Per il rinnovo servirebbe almeno un miliardo, e cioè 600 milioni in più di quanto stanziato.

In una nota unitaria, i segretari provinciali di Cisl Fp, FP Cgil e Uilpa chiedono ai lavoratori la disponibilità a organizzare iniziative di flash mob a sostegno della mobilitazione e partecipare all’assemblea pubblica che sarà organizzata in videoconferenza mercoledì dalle 10 alle 11,30. Angelo Murabito, segretario generale di Cisl Fp provinciale spiega i motivi alla base della protesta.

“Dopo aver letto la lettera della Ministra Dadone si rileva che parlare d’innovazione e nuove competenze per la Pa senza creare delle reali opportunità di cambiamento può tradursi in un mero slogan. Serve un piano di assunzioni ed una concreta prospettiva di stabilizzazione dei precari perché altrimenti la Pa non coglierà le sfide del Recovery Fund e neanche la possibilità di strutturare una rete di welfare per proteggere il paese. La ministra deve comprendere che il sindacato è pilastro dell’organizzazione sociale del Paese, e se da un anno si chiede di essere convocati per il contratto per le assunzioni e per la sicurezza e questo non accade, la responsabilità non è di chi protesta, ma di chi non accetta il confronto”.