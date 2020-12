Difficoltà di attenzione: al via nuovo percorso per bambini, genitori e insegnanti

L’AIDAI Lombardia in collaborazione con il Centro per l’Età Evolutiva ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia per la realizzazione di un progetto finalizzato a migliorare le competenze di attenzione e di autocontrollo nei bambini di 4 -12 anni.

IL TRAINING

Il training FEREA (Funzioni Esecutive, Relazioni, Emozioni, Ambiente) prevede incontri con il bambino, con i genitori e con gli insegnanti per condividere la metodologia e dare continuità all’intervento nei diversi ambiti di vita del bambino.

Il training con il bambino sarà personalizzato e includerà incontri sia in presenza che in tele-riabilitazione, i colloqui con genitori e insegnanti si potranno svolgere in presenza o da remoto.

Il training e i colloqui saranno condotti dalla dottoressa Elena Bongarzone o dalla dottoressa Silvia Conti.

Oltre al colloquio individuale, genitori e insegnanti parteciperanno a corsi di Parent-Traininge Teacher Training che saranno tenuti on line dal dottor Gian Marco Marzocchi.

PROGRAMMA

Training FEREA:

– 10 incontri con il bambino

– 1 colloquio individuale genitori + un percorso di 4 incontri in piccolo gruppo (Parent training)

– 1 incontro insegnanti + un percorso di 3 incontri in piccolo gruppo (Teacher Training)

I genitori interessati alla proposta potranno usufruire di un contributo economico pari al 50% del costo effettivo del percorso.

Il percorso completo del training FEREA ha un valore di 1.000 Euro, ma grazie ai contributi ottenuti il costo per le famiglie è di 500 Euro.

NB: Dato che l’efficacia del percorso è legata, oltre che alla personalizzazione dell’intervento con il bambino, alla condivisione del lavoro in rete (professionista, famiglia e scuola) non è possibile svolgere o acquistare solo una parte del percorso.

INFO E PRENOTAZIONI

Il percorso è riservato a famiglie che hanno già effettuato una valutazione o un percorso presso il Centro per l’Età Evolutiva.Il programma si svolgerà nel periodo gennaio-giugno 2021.

Prima di iscriversi è opportuno chiedere un parere al professionista di riferimento oppure scrivere una mail a info@centroetaevolutiva.it o contattare il n. 035 233974.