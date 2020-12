Criceti: piccoli roditori domestici che hanno bisogno delle giuste cure

Tutti noi siamo abituati a considerare come animali domestici principali i cani ed i gatti, ma esistono tantissimi altri animali che possono tenerci altrettanta compagnia. Uno di questi animali è il criceto.

Anche se non tutti lo sanno, esistono moltissime specie di questi animaletti; nonostante queste siano diverse l’una dall’altra, hanno comunque varie caratteristiche in comune.

Per prima cosa va precisato che i criceti vanno tenuti all’interno di un’apposita gabbia, possibilmente rettangolare. Sul fondo della gabbia va messo uno strato di lettiera in modo che possano scavare (in natura scavano tane sotterranee). È inoltre importante aggiungere una casetta-rifugio che viene utilizzata come nido. Per rendere la gabbia più accogliente possiamo aggiungere altri oggetti per favorire il loro movimento come la ruota, che deve essere internamente chiusa per evitare il rischio di frattura alle zampe.

È consigliabile posizionare la gabbia in un luogo tranquillo.

Una delle loro caratteristiche più peculiari sono le loro tasche guanciali, in grado di contenere molti semi.

Ma cosa significa avere un criceto? Per rispondere a questa domanda è necessario averne uno, proprio come me. Purtroppo molte persone vedono il criceto come un animale quasi insignificante e più di una volta mi sono sentita dire: “Quali emozioni ti regala un criceto? Nessuna”.

In realtà questo roditore è un animale che, per le sue guance paffute e il suo musetto arzillo,risulta molto simpatico a primo impatto.

Si potrebbero trascorrere giornate intere ad osservare le sue attività quotidiane. Possiamo per esempio ammirare come costruisce il suo nido, portando al suo interno semi, cibo di vario tipo ed anche un po’ di lettiera. Infatti l’animale afferra con la bocca piccole quantità di lettiera e poca alla volta la trasporta nel nido.

Osservarlo diventa davvero un passatempo interessante. È bello vederlo mangiare, con le sue zampe minuscole è in grado di reggere cibi anche abbastanza grandi. Sgranocchia e sguscia tutto quanto molto velocemente grazie ai suoi dentini affilati, ma il suo piatto preferito resta sicuramente il seme.

Lo sapevate che questi animaletti sono anche dei piccoli acrobati? Trascorrono parte del loro tempo aggrappandosi con le zampe alla gabbia. A volte purtroppo falliscono anche nel loro intento ed è persino buffo vederli cadere al suolo.

Si tratta sicuramente del roditore più famoso e socievole e facile da accudire. C’è da dire che si ha a che fare con un animale inizialmente molto timido che tende ad uscire allo scoperto solo quando si sente pienamente sicuro dell’ambiente che lo circonda. Se mentre esplora il territorio si sente in pericolo, corre immediatamente a rifugiarsi nella sua tana.

Anni fa i criceti erano molto più infastiditi nell’essere maneggiati, ma oggi, grazie al fatto che vengono accuditi fin da piccolissimi, il loro comportamento si è via via modificato. Infatti questi animali spesso manifestano piena fiducia nei loro proprietari e si lasciano toccare senza nessun problema. Per questo motivo possiamo prenderli e coccolarli anche per diverso tempo. In alternativa possiamo comprargli anche una piccola palla di plastica nella quale metterli e dove gli sarà possibile esplorare il territorio di casa nostra.

Pur essendo abbastanza docili, bisogna però ricordare che se infastiditi, da un uomo o da un animale, possono diventare piuttosto aggressivi. A questo proposito è importante dire che essi comunicano tramite squittii, usati soprattutto per dirci quando li stiamo infastidendo.

Diciamo che è il loro modo per dirci “Lasciami stare!”. Questi squittii sono molto acuti e la prima volta che ne ho sentito uno, devo essere sincera, mi sono spaventata perché non sapevo di che cosa si trattasse. Solo successivamente, tramite una ricerca su internet, ho capito che era meglio allontanarmi e lasciarlo stare quando emetteva quel suono, poiché evidentemente non voleva essere disturbato.

I criceti sono roditori notturni per questo, durante la notte, vi consiglio di non tenerli in camera da letto perché sono molto arzilli e spesso mordono la gabbia e iniziano ad arrampicarsi qua e là facendo anche rumore. Nel caso in cui all’interno della gabbia ci fosse una ruota, scordatevi di dormire, perché con grande probabilità inizieranno a correre al suo interno come dei pazzi.

Come animali da compagnia sono mansueti ed affettuosi, ma è sempre meglio acquistare un solo criceto poiché essi, crescendo, tenderanno a diventare molto territoriali e ad avere vari conflitti che potrebbero portare anche alla morte.

Il criceto, così come il gatto, non necessita di essere pulito dal proprietario poiché si lava da solo ed è molto dolce nel farlo. Si lecca le zampine e se le passa accuratamente su tutto il corpo; nel farlo è meticoloso e rapido.

In merito alla rapidità è meglio non lasciarlo mai libero per casa senza tenerlo sotto controllo, lo dico per esperienza. Una volta l’ho perso di vista un minuto e si è infilato nella lavatrice senza che me ne accorgessi. Sono davvero velocissimi!

Il mio criceto mi tiene molta compagnia in tutti i momenti della giornata ed ogni volta che mi sente arrivare si affaccia alla gabbietta per salutarmi. Se sono fortunata a volte mi lecca anche le dita, per darmi dei baci. A suo modo mi dimostra sempre che mi ama ed è bello tornare a casa e trovarlo lì ad aspettarmi.

Hanno un’aspettativa di vita molto breve, ma nonostante la brevità del loro percorso di vita, sono ottimi animali da compagnia, in grado di darci affetto, farci sorridere e non farci sentire mai soli.