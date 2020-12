Borgo Canale, completato l’intervento di restauro del lavatoio

Il lavatoio di via Borgo Canale torna al suo splendore originale: si sono infatti conclusi i lavori di restauro anche del secondo storico lavatoio di Bergamo Alta, a qualche settimana dalla conclusione dell’intervento sulla struttura di via Mario Lupo.

Anche in questo caso la novità principale è il ritorno dell’acqua, dopo qualche decennio dalla disattivazione dell’impianto idrico: cambia completamente il volto di questo storico manufatto, particolarmente degradato dopo la sua dismissione di diversi anni fa.

Il Comune di Bergamo, grazie al lavoro dell’impresa Ars Restauri di Bergamo, ha completamente ristrutturato le vasche in cemento, rifatto la pavimentazione, rimesso a nuovo la copertura, messo a posto la cancellata, smontato e rimontato il pilastro all’ingresso, in gran parte crollato. Infine è stato realizzato il nuovo impianto idrico, simile a quello del lavatoio di via Mario Lupo: l’acqua (che non si spreca, perché si ricicla) torna così nelle vasche e, anche in questo caso, lo zampillo si arresterà ogni sera a mezzanotte, per evitare di disturbare le abitazioni che si affacciano sul lavatoio. Il Comune ha anche provveduto a installare una nuova illuminazione, in modo da valorizzare al meglio il lavatoio.

“Sono molto contento del risultato finale – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla -, che sono certo incontrerà l’apprezzamento di molti miei concittadini. Risistemare tutti i lavatoi della città, riportandone l’acqua all’interno, è un obiettivo concreto al quale sto lavorando con impegno: dopo via Mario Lupo e Borgo Canale, l’intenzione è quella di intervenire sui lavatoi di Longuelo e Colognola nei prossimi anni, con l’intenzione di riportare l’acqua anche in queste strutture”.