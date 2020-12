Ats Bergamo potenzia il numero 035385111: priorità all’emergenza Covid

ATS Bergamo rafforza i propri servizi di informazione a favore dei cittadini con l’introduzione, da dopodomani, mercoledì 9 dicembre, di un nuovo risponditore automatico che ha l’obiettivo di indirizzare con la massima rapidità l’utente verso il servizio di cui ha necessità.

Se il cittadino non conosce infatti l’interno/ufficio con cui vuole entrare in contatto, chiamando lo 035.385111 e seguendo il menù automatico, potrà scegliere l’ufficio con cui parlare a seconda delle proprie esigenze, a partire dalle problematiche di maggiore attualità: quelle legate al Coronavirus. All’altro capo del telefono risponderanno gli operatori dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo appositamente formati sui vari argomenti.

Nel dettaglio il menù dà la possibilità di selezionare:

Tasto 1 – Per tutte le informazioni relative all’emergenza Covid (Tamponi, isolamenti, news) – attivo dalle 9 alle 16.30

Tasto 2 – Per informazioni relative all’attività in ambito veterinario – attivo dalle 8.30 alle 16.30

Tasto 3 – Per informazioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro – attivo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

Tasto 4 – Per informazioni relative a prestazioni socio-sanitarie, benefici per famiglie fragili, misure e interventi, disabilità e assistenza domiciliare – attivo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30

Tasto 5 – Per parlare con l’ufficio che si occupa di strutture residenziali per anziani, centri diurni per anziani e disabili, prima infanzia e minori, dipendenze – attivo dalle 9 alle 16

Tasto 6 – Per parlare con l‘ufficio relazioni con il pubblico o con un operatore.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì.