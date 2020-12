Un amico molto speciale, Il GGG o Non ci resta che piangere? La tv del 6 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 6 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vite in fuga”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Agosto” e “Settembre”. Nel primo, Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un’intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista..

Nel secondo, la distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi.

Su Canale5 alle 21.10 “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La fortuna aiuta gli audaci”: sulla spiaggia di Los Angeles, un macabro ritrovamento: la mano amputata dell’iraniano David Larian, agente immobiliare di successo, impegnato nella lotta contro l’attuale regime del suo Paese…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Su La 7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 “Non ci resta che piangere”; su Italia1 alle 21.15 “Il GGG – Grande Gigante Gentile”; su Rai4 alle 21.20 “End of Justice – Nessuno è innocente”; su La5 alle 21.15 “Un amico molto speciale”; su Iris alle 21.10 “Vi presento Joe Black”;

Su Rai5 alle 21.15 “Cuccioli selvaggi – Tra terra e acqua”. Un racconto straordinario dei primi mesi di vita dei cuccioli selvaggi che vivono in tre degli habitat più belli, ma anche più impegnativi del pianeta.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “I Griffin”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.