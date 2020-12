Udinese-Atalanta, la diretta del match

Dopo il pareggio rimediato nell’ultima di Champions col Midtjylland, torna il campionato per l’Atalanta, che in Serie A non vince da più di un mese.

Gasperini deve fare a meno di Gosens (fermato dal Covid) e della coppia Gomez-Ilicic, rimasta a Bergamo per scelta tecnica.

Le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All. Cioffi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Dalle 15 la diretta del match.