Nt Next in tv con due campagne nazionali: Polti e RDS al centro della casa

La pandemia da Coronavirus ha profondamente modificato le nostre vite. Il lockdown ha cambiato le nostre abitudini portandoci a trascorrere molto più tempo a casa, che non è mai stata vissuta così intensamente come negli ultimi mesi segnati dall’emergenza sanitaria.

Rispetto agli anni precedenti le nostre abitazioni hanno acquisito una nuova dimensione, diventando luoghi in cui coltivare interessi e vivere tante esperienze scoprendo o riscoprendo passioni a cui magari non si trovava tempo da dedicare. Tutto questo ha avuto importanti riflessi sul mondo della comunicazione: l’ambiente domestico è finito al centro dell’attenzione, come si può notare dalle nuove campagne curate dall’agenzia NT Next per Polti e RDS.

Nel primo caso si è trattato di una campagna internazionale andata in onda sulle principali emittenti italiane, francesi e spagnole. Nello spot, intitolato “Il nostro segreto“, due membri della famiglia Polti hanno deciso di prestare il proprio volto per stringere un legame più intimo con il pubblico, a sottolineare come il brand sia ormai un marchio “di casa”, al quale tutti gli #homelovers si possono affidare per ritrovare quello che l’azienda chiama “Natural home feeling”. Le protagoniste sono Francesca Polti, direttore generale, e la figlia di dieci anni: la mamma conversa amabilmente con la bambina, e a partire da un gesto simbolico le porge un bicchiere d’acqua, che immediatamente evoca l’elemento naturale da cui ha origine il vapore, che rappresenta il cuore dell’attività (ecco il segreto di Polti, poco a poco svelato alla piccola). Non manca il riferimento all’attualità, considerando che il vapore richiama l’igienizzazione e la pulizia che è possibile effettuare con gli elettrodomestici Polti.

Lo spot di RDS, andato in onda nell’ambito di un’estesa campagna nazionale, punta sullo stare bene a casa affidando una particolare importanza all’intrattenimento. L’emittente, che nel suo percorso di evoluzione da radio a entertainment company si è data un ruolo ben preciso e un posizionamento che sfida le regole del broadcasting dando vita a una nuova modalità di interazione con il pubblico: la RDS Social TV. L’obiettivo è avvicinarsi ancora di più ai propri utenti ascoltatori, in un periodo particolare nel quale tutti hanno bisogno di trovare serenità e benessere, soprattutto in casa dove si sta trascorrendo molto tempo.

Con lo spot ha lanciato “RDS Insieme a te… voglia di stare bene a casa!”, un concorso innovativo per la modalità di interazione, che sfrutta le regole del mondo social ma le trasla sul canale tv. Il pubblico può vincere più di 160 premi che hanno una forte connessione con l’abitazione (pc, tablet ed elettrodomestici).

Sono legati alla casa anche altri progetti di NT Next nel campo dell’IoT (Internet of Things), con design e sviluppo di applicazioni mobile e percorsi di innovazione per Candy e Hoover, appartenenti al gruppo Haier, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici. L’agenzia è il partner tecnologico che dal 2009 ha accompagnato il gruppo ad essere, oggi, il primo player del settore con il 100% di smartappliances e oltre 2 milioni di elettrodomestici connessi.

La collaborazione con le istituzioni locali, poi, ha portato alla realizzazione di diverse iniziative particolarmente utili in questo periodo dell’epidemia da Coronavirus. Ne è un esempio la web app “Oggi come stai”, che permette di monitorare la diffusione del Covid attraverso il coinvolgimento degli utenti.

In ambito culturale NT Next ha prodotto contenuti video per l’edizione web di Donizetti Opera Festival: è un evento che ha segnato il modo di fruire il teatro, che tornerà ad essere luogo d’elezione della rappresentazione, ma che apre nuove possibilità di interazione con il pubblico.

Il live-streaming è stato fondamentale anche per la Camera Nazionale della Moda Italiana: a luglio NT Next ha contribuito alla creazione dell’evento digitale che ha permesso di veicolare la Digital Fashion Week in tutto il mondo.

Le potenzialità del digitale sono state esplorate anche in un progetto dedicato alla creazione di uno spazio tridimensionale interamente virtuale. Da casa gli utenti possono entrare nello show-room virtuale di Claypaky, e interagire con i prodotti e il personale dell’azienda, in un innovativo ambiente di relazione e business.

Infine, NT Next ha lavorato alla creazione di RistoraBergamo, la piattaforma digitale di VisitBergamo che offre un servizio di prenotazione di piatti take-away o con delivery, a sostegno del sistema di ristorazione anche attraverso l’azzeramento delle commissioni.