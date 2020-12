Il calendario con le foto di Bergamo arriva fino in Turchia e in Giappone

In vendita da sabato 28 novembre in tutti gli store Esselunga di Bergamo e provincia e sul sito di www.bergamowalls.com, il calendario 2021 solidale di Bergamo sta già spopolando.

Si chiama “Bergamo Riparte 2021” ed è stato realizzato da Web&Media Srls, insieme all’associazione Riscopriamo Bergamo APS ETS e @Bergamowalls, con la collaborazione istituzionale del Comune di Bergamo. Parte del ricavato della vendita dei calendari sarà destinato al fondo di Mutuo soccorso del Comune e verrà distribuito da Palafrizzoni secondo le necessità di questo tempo di emergenza, così come per la vendita del Monopoly Bergamo.

Bellezza, condivisione, solidarietà: sono le parole-chiave che il calendario vuole rilanciare per alimentare la speranza di un domani migliore. La copertina l’hanno scelta i più di 23mila followers della pagina Instagram Bergamowalls. Su 200 fotografie, infatti, ne sono state selezionate 12, presentate sul profilo @Bergamowalls per una settimana e poi poste in votazione per 24 ore. Ciascuna foto ha raccolto oltre un migliaio di preferenze, la più gettonata è quella che apre il calendario.

Il calendario con le bellezze di Bergamo sta conquistando tutti, tanto che Bergamo 2021 è sbarcato anche in Turchia e, così, anche nella capitale turca sono arrivate le immagini più belle della nostra città.

Viene anche da Istanbul, infatti (ed è stato già spedito), un ordine per avere il calendario solidale di Bergamo. Non solo dalla Turchia, ma anche dal Portogallo, dalla Francia, dal Regno Unito, dall’Irlanda e dalla Germania. Una copia del calendario è stata addirittura spedita anche in Giappone.

“Questi ordini internazionali sono il simbolo della forza del web, della solidarietà e della diffusione dei bergamaschi e degli amici della nostra città in tante parti del mondo”, raccontano Laura e Alberto Campoleoni, ideatori dell’iniziativa grazie al profilo instagram Bergamowalls e all’editrice Web&media.

In formato A3 su carta patinata, propone nei 12 mesi, 12 fotografie di luoghi significativi della città. Ogni immagine è accompagnata da un breve post che offre qualche informazione e solletica la curiosità, per approfondire le ricchezze di Bergamo.