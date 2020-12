Elezioni a Costa Volpino, per il post Bonomelli c’è Baiguini

Il gruppo Costa Volpino Cambia annuncia il candidato sindaco successore dell’attuale primo cittadino Mauro Bonomelli, in carica dal 2011.

“Il nostro gruppo – si legge sulla pagina Facebook della lista civica – è orgoglioso di annunciare il candidato Sindaco che guiderà il movimento alle prossime elezioni amministrative. Federico Baiguini: 44 anni, attuale Assessore al governo del territorio, Federico è stato scelto in modo unanime e ha il nostro sostegno compatto. L’obiettivo è continuare il buon operato svolto in questi dieci anni, consapevoli che c’è ancora molto da fare, tutti insieme. Nei prossimi mesi lavoreremo a progettare il futuro di Costa Volpino, mentre continuiamo ad impegnarci per superare le difficoltà legate all’emergenza e alle tante criticità di questi mesi, fiduciosi in un 2021 di ripresa e rivincita”.