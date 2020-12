Non si gioca per maltempo Udinese-Atalanta. La Penna, il direttore di gara designato per il match in terra friulana, ci ha provato in ogni modo ma le condizioni per il fischio d’inizio non ci sono mai state.

Troppa pioggia sulla Dacia Arena di Udine e troppe pozze sul terreno di gioco: alla fine si è deciso per il rinvio (a data da destinarsi) del match valido per la decima giornata di Serie A.

di 11 Galleria fotografica Udinese-Atalanta









Cinquanta minuti dopo quello che era l’ora prefissato per il normale fischio d’inizio (le 15), dopo ben tre valutazioni fatte con i due capitani Toloi e De Paul, l’arbitro La Penna ha deciso di mandare tutti a casa: impossibile iniziare la partita.

La Penna con i capitani di Udinese e Atalanta De Paul e Toloi

L’Atalanta, come ha comunicato la stessa società, è rimasta ad allenarsi a Udine in un impianto con terreno in sintetico.

Nel tardo pomeriggio di domenica la squadra di Gasperini farà ritorno a Bergamo dove, da lunedì, proseguirà la preparazione in vista del match di Amsterdam, in programma mercoledì sera alle 18.55: sarà la gara decisiva per decidere chi tra Ajax e Atalanta passerà agli ottavi di finale di Champions League.

Quando il recupero con l’Udinese?

Sulla possibile data del recupero c’è un grande punto di domanda: difficile ipotizzare di trovare un buco nel calendario dell’Atalanta in questo finale di 2020. Quasi certamente il recupero verrà disputato nel nuovo anno, forse nel mese di gennaio.