Covid: a Bergamo altri 118 positivi, in Lombardia 2.413 contagi e 140 decessi

Sono 118 i nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.413 in Lombardia. Dati in calo rispetto alla giornata di sabato, a fronte di un minor numeri di tamponi effettuati: 26.026, 242 di questi classificati come ‘debolmente positivi’. Sempre a livello regionale si contano 140 decessi, mentre sono 11.648 i guariti/dimessi.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 26.026 totale complessivo: 4.279.332

– i nuovi casi positivi: 2.413 (di cui 242 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 289.706 (+1.650), di cui 6.570 dimessi e 283.136 guariti

– in terapia intensiva: 807 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.372 (-182)

– i decessi, totale complessivo: 23.024 (+140)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 844, di cui 324 a Milano città;

Bergamo: 118;

Brescia: 328;

Como: 71;

Cremona: 68;

Lecco: 27;

Lodi: 126;

Mantova: 118;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 170;

Sondrio: 125;

Varese: 94.