“Casa Pagani”, al via la nuova serie: prima ospite Mara Maionchi

Dopo il successo della prima serie, domenica 6 dicembre alle 21 riparte Casa Pagani, il format in onda su YouTube ideato e prodotto da Futura Management e ATOM Production e condotto dalla web influencer con oltre 2,6 milioni di followers, Ludovica Pagani.

Saranno 8 puntate ironiche e accattivanti dove le celebrities del mondo dello spettacolo, della musica e del web si raccontano, giocano con la conduttrice, svelando i loro progetti in campo lavorativo e personale.

“Sono felice di essere tornata nel mio ‘salotto’ per intrattenere il pubblico con interviste fuori dagli schemi e sketch divertenti. In questa seconda edizione ci saranno molte novità. Una di queste sarà l’asta benefica a favore della Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore al Seno: tutti coloro che parteciperanno alla mia trasmissione, doneranno qualcosa di personale che verrà poi messo all’asta e il ricavato verrà devoluto all’associazione”, ha dichiarato Ludovica Pagani.

Ospite d’onore della prima puntata, Mara Maionchi, produttrice discografica, personaggio televisivo, conduttrice radiofonica e talent scout italiana. Nel corso dell’intervista ha svelato alcuni retroscena del suo lavoro, non ha nascosto le difficoltà e i pregiudizi che ancora oggi ci sono verso una donna che vuole fare carriera e con l’ironia che la contraddistingue ha risposto anche alle domande più irriverenti di Ludovica, come ad esempio “sesso occasionale, pro o contro?”. La Maionchi, che ha combattuto e vinto la lotta contro il tumore al seno, ha parlato della sua esperienza, dell’importanza della prevenzione e per l’asta di Casa Pagani ha offerto una giacca di pelle dorata (in allegato la foto).

Tra i vip che interverranno Maurizio Merluzzo, doppiatore, youtuber e attore, e Favij, uno tra i creator più seguiti del nostro Paese che sabato 5 dicembre sarà anche ai microfoni di Radio 105, nello spazio dedicato a Casa Pagani.

Le puntate saranno visibili su YouTube, ma anche nelle metropolitane e negli aeroporti di tutta Italia.

Gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto sono: THD, Guess, Desenio e Sharing Box.